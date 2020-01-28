Китай возмутила карикатура на коронавирус в датской газете

Датская газета Jyllands-Posten опубликовала сатирическое изображение китайского флага, на котором желтые звезды заменены на частицы коронавируса. После этого посольство Китая в Дании потребовало публичных извинений.
Автор карикатуры – Нильс Бо Бойесен. Главный редактор Якоб Нибро, объясняя публикацию этого рисунка, подчеркнул, что газета и не думала высмеивать ситуацию в Китае, пишет Jyllands-Posten.
«Мы не можем извиниться за то, что не считаем неправильным. У нас нет намерения унизить или насмехаться, и мы не думаем, что это происходит из-за рисунка», – сказал он.
Посольство Китая считает, что Jyllands-Posten и художник Нильс Бо Бойесен должны принести извинения, так как публикация карикатуры «перешла черту цивилизованного общества и этических границ свободы слова» и является оскорбительной, передает Reuters.
This is too good.
© Niels Bo Bojesen / Jyllands-Posten pic.twitter.com/82cdbgqEg7
— Foxen (@foxenn) January 28, 2020
Отметим, что эта газета в 2006 году оказалась в центре скандала, когда опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда. Тогда издание извинилось перед мусульманским миром.
Между тем, число зараженных новым коронавирусом достигло 4 тыс. 547, умерли 106 человек. Российские туроператоры приостановили прием новых организованных туристических групп из Китая.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные вирусы, а также о том, что известно о новом китайском вирусе 2019-nCoV.
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