Китай возмутила карикатура на коронавирус в датской газете

Датская газета Jyllands-Posten опубликовала сатирическое изображение китайского флага, на котором желтые звезды заменены на частицы коронавируса. После этого посольство Китая в Дании потребовало публичных извинений.

Автор карикатуры – Нильс Бо Бойесен. Главный редактор Якоб Нибро, объясняя публикацию этого рисунка, подчеркнул, что газета и не думала высмеивать ситуацию в Китае, пишет Jyllands-Posten.

«Мы не можем извиниться за то, что не считаем неправильным. У нас нет намерения унизить или насмехаться, и мы не думаем, что это происходит из-за рисунка», – сказал он.

Посольство Китая считает, что Jyllands-Posten и художник Нильс Бо Бойесен должны принести извинения, так как публикация карикатуры «перешла черту цивилизованного общества и этических границ свободы слова» и является оскорбительной, передает Reuters.

This is too good.

© Niels Bo Bojesen / Jyllands-Posten pic.twitter.com/82cdbgqEg7

— Foxen (@foxenn) January 28, 2020

Отметим, что эта газета в 2006 году оказалась в центре скандала, когда опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда. Тогда издание извинилось перед мусульманским миром.

Между тем, число зараженных новым коронавирусом достигло 4 тыс. 547, умерли 106 человек. Российские туроператоры приостановили прием новых организованных туристических групп из Китая.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные вирусы, а также о том, что известно о новом китайском вирусе 2019-nCoV.





