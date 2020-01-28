Названы сроки завершения техэкспертизы по возможности эксплуатации МКС

Россия планирует к середине года завершить техническую экспертизу состояния МКС, необходимую для продолжения срока службы станции, сообщил генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин.
«Нужно провести техническую экспертизу, что сейчас и происходит», – передает ТАСС слова Микрина.
По его словам, экспертиза к середине года уже будет. Она покажет, что нужно сделать, чтобы продлить срок эксплуатации сначала до 2024, а потом и до 2030 года.
Он добавил также, что топливная система многофункционального лабораторного модуля (МЛМ), из-за загрязнения которой запуск МЛМ к МКС последнее время неоднократно откладывался, полностью очищена.
«Все очищено», – передает РИА «Новости» слова Микрина.
«После того, как работы в Центре Хруничева будут окончены, модуль должен быть доставлен на полигон на Байконур для проведения испытаний», – добавил он.
Он рассказал также, что пилотируемые полеты на Марс не предусмотрены российской космической программой.
«Пока таких полетов не планируется, и в основах госполитики этого нет», – сообщил он.
Перед такими полетами должны состояться полеты на Луну, которые указаны в российских космических программных документах, сказал Микрин.
Напомним, в декабре гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» может быть запущен к МКС в начале 2021 года, а не в конце 2020-го, как планировалось.
В октябре Рогозин сообщил, что эксплуатацию модуля «Наука» планируется начать в феврале 2021 года, для этого экипаж МКС должен выполнить 10 выходов в космос.
Ранее предполагалось, что модуль «Наука» будет отправлен на МКС летом 2020 года.
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