Зеленский заявил, что ко Второй мировой войне привел «сговор тоталитарных режимов», Песков назвал это оскорбительным

Обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес СССР о сговоре с нацистстким режимом в начале Второй мировой войны оскорбительны, заявил 28 января журналистам спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК.

27 января Зеленский сказал, что Польша и польский народ первыми почувствовали на себе «преступный сговор тоталитарных режимов», что привело к началу Второй мировой войны и «позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста». Видео опубликовал в Facebook Офис президента Украины.

Заяви Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Польща Анджея Дуди для представників ЗМІ. Заяви Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Польща Анджея Дуди для представників ЗМІ. Posted by Офіс Президента України on Esmaspäev, 27. jaanuar 2020

Песков отметил, что Кремль «категорически не согласен» с такой позицией. Он добавил, что «в этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной версией… польского руководства, крайне оскорбительной для миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители и родственники отдали свою жизнь за освобождение Европы и Польши».

По словам спикера Кремля, это «вряд ли сочетается с верой и убеждениями миллионов украинцев, которые также с оружием в руках воевали с фашистами».

27 января в мире отмечали Международный день памяти жертв Холокоста. Зеленский посетил Польшу и встретился с польским президентом Анджеем Дудой.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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