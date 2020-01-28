ЕС внес в санкционный список семь человек, причастных к российским выборам в аннексированном Крыму – журналист

Министры Европейского совета внесли в санкционный список фамилии семи человек, причастных к незаконным выборам в сентябре 2019 года в аннексированном Крыму. Об этом сегодня в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.
Санкции применили за нарушение территориальной целостности Украины.
На данный момент в санкционный список ЕС входят 177 человек и 44 организации, отметил журналист.
Решение будет обнародовано в Официальном журнале ЕС, после чего оно вступит в силу.
EU ministers decided to add 7 ppl to its sanctions regime over ppl / entities responsible for undermining the territorial integrity of #Ukraine. All linked to Sevastopol & Crimea and the Russian elections that took place there in Sep. The list now contains 177 ppl and 44 entities
— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 28, 2020
Россия аннексировала Крым после незаконного «референдума» 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
8 сентября 2019 года в Крыму «выбирали» членов «парламента» и органы местной «власти»
МИД Украины выразил протест против «выборов» на полуострове. В ведомстве подчеркнули, что они являются грубым нарушением Конституции Украины и основополагающих норм и принципов международного права.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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