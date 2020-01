ЕС внес в санкционный список семь человек, причастных к российским выборам в аннексированном Крыму – журналист

Министры Европейского совета внесли в санкционный список фамилии семи человек, причастных к незаконным выборам в сентябре 2019 года в аннексированном Крыму. Об этом сегодня в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Санкции применили за нарушение территориальной целостности Украины.

На данный момент в санкционный список ЕС входят 177 человек и 44 организации, отметил журналист.

Решение будет обнародовано в Официальном журнале ЕС, после чего оно вступит в силу.

Россия аннексировала Крым после незаконного «референдума» 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

8 сентября 2019 года в Крыму «выбирали» членов «парламента» и органы местной «власти»

МИД Украины выразил протест против «выборов» на полуострове. В ведомстве подчеркнули, что они являются грубым нарушением Конституции Украины и основополагающих норм и принципов международного права.

