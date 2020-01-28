Турчак: Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из «Единой России»

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России». Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на главу генсовета партии Андрея Турчака.
В «Единой России» заявили о намерении рассмотреть исключение Игнатьева после двух скандалов с его участием.
Первый случился 23 января, когда в Чувашии торжественно вручали ключи от новых спецмашин представителям пожарных частей нескольких районов республики. В интернете появилось видео, на котором Игнатьев вынуждает офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от нового служебного автомобиля.
Ранее ему пришлось извиняться за фразу о том, что «надо мочить» журналистов и блогеров, «которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю о чем и о ком». Игнатьев заявил, что смысл его «речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили».
Ранее Андрей Турчак заявлял, что поведение Игнатьева во время вручения ключей от новых пожарных машин «находится за гранью понимания». «Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности в то время, когда президент говорит об уважении к людям», — отметил он.
Также стало известно, то Игнатьев в ближайшее время уйдет в отставку. Он руководит республикой с 2010 года, его полномочия истекают в сентябре.
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