Житель Подмосковья украл из храма ценную икону

28.01.2020, 14:05, Разное

Житель Ликино-Дулево похитил из храма дорогостоящую икону Иоанна Предтечи. «Установлено, что злоумышленник в дневное время, находясь в храме, снял со стены икону святого Иоанна Предтечи, стоимостью не менее 120 тысяч рублей, спрятал ее под куртку, после чего скрылся», – цитирует пресс-службу областного главка МВД сайт «Подмосковье сегодня».

Полицейским удалось найти подозреваемого. Возбуждено уголовное дело о грабеже, предусматривающее до 12 лет лишения свободы.



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