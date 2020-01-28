Житель Подмосковья украл из храма ценную икону

Житель Ликино-Дулево похитил из храма дорогостоящую икону Иоанна Предтечи. «Установлено, что злоумышленник в дневное время, находясь в храме, снял со стены икону святого Иоанна Предтечи, стоимостью не менее 120 тысяч рублей, спрятал ее под куртку, после чего скрылся», – цитирует пресс-службу областного главка МВД сайт «Подмосковье сегодня».

Полицейским удалось найти подозреваемого. Возбуждено уголовное дело о грабеже, предусматривающее до 12 лет лишения свободы.

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