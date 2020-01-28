Житель Подмосковья украл из храма ценную икону

Житель Ликино-Дулево похитил из храма дорогостоящую икону Иоанна Предтечи. «Установлено, что злоумышленник в дневное время, находясь в храме, снял со стены икону святого Иоанна Предтечи, стоимостью не менее 120 тысяч рублей, спрятал ее под куртку, после чего скрылся», – цитирует пресс-службу областного главка МВД сайт «Подмосковье сегодня».
Полицейским удалось найти подозреваемого. Возбуждено уголовное дело о грабеже, предусматривающее до 12 лет лишения свободы.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент предложил революционное решение – закрепить в Конституции понятие «публичная власть», в которое включат и местное самоуправление. Благодаря этому муниципальные власти станут эффективнее. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Кузнецов, комментируя дискуссии в рабочей группе по подготовке поправок в Основной закон. «Местное самоуправление решает вопросы, максимально «приближенные» к рядовым россиянам. Но нередко возникают случаи, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Общество: Как государство помогает фермерам богатеть / 30 декабря
- Глава Чувашии призвал «мочить» журналистов / 18 января
- В мире: Круз стал душителем «Северного потока» не от хорошей жизни / 24 декабря
- Число жертв тайфуна на Филиппинах увеличилось до 47 / 30 декабря
- По случаю 30-летия «Симпсонов» в соцсети проекта разместили эпизод первой серии первого сезона / 18 декабря
- Вратарь сборной Финляндии забил шведам шайбу броском через всю площадку / 15 декабря
- Компания Renault в 2019 году увеличила продажи в РФ на 6% / 18 января
- Подозреваемого в организации убийства Окуевой суд отправил под арест / 14 января