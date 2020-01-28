Путин проведет в Когалыме совещание по моногородам

Президент Владимир Путин принял приглашение главы «Лукойла» Вагита Алекперова посетить Когалым для проведения совещания по моногородам, взаимоотношениям между корпорациями и региональной властью.

«Я бы хотел Вас пригласить посетить Когалым, провести там совещание по развитию моногородов, по взаимоотношению между крупными корпорациями и региональной властью на примере, допустим, какого-то моногорода в Западной Сибири. Там есть чем гордиться», – сказал Алекперов на встрече с главой государства.

«Принимается», – ответил Путин, передает РИА «Новости».

На встрече с главой государства Алекперов также заявил, что «Лукойл» в рамках новой стратегии планирует инвестиции в ближайшие 10 лет на уровне 100 млрд долларов, передает ТАСС.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент предложил революционное решение – закрепить в Конституции понятие «публичная власть», в которое включат и местное самоуправление. Благодаря этому муниципальные власти станут эффективнее. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Кузнецов, комментируя дискуссии в рабочей группе по подготовке поправок в Основной закон. «Местное самоуправление решает вопросы, максимально «приближенные» к рядовым россиянам. Но нередко возникают случаи, […]