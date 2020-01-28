Путин проведет в Когалыме совещание по моногородам

28.01.2020, 14:05, Новости дня

Президент Владимир Путин принял приглашение главы «Лукойла» Вагита Алекперова посетить Когалым для проведения совещания по моногородам, взаимоотношениям между корпорациями и региональной властью.

«Я бы хотел Вас пригласить посетить Когалым, провести там совещание по развитию моногородов, по взаимоотношению между крупными корпорациями и региональной властью на примере, допустим, какого-то моногорода в Западной Сибири. Там есть чем гордиться», – сказал Алекперов на встрече с главой государства.

«Принимается», – ответил Путин, передает РИА «Новости».

На встрече с главой государства Алекперов также заявил, что «Лукойл» в рамках новой стратегии планирует инвестиции в ближайшие 10 лет на уровне 100 млрд долларов, передает ТАСС. 



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