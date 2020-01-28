Скандалы: В конкурсах МИДа нашли откаты

По подозрению в получении взяток в Москве арестован чиновник, отвечавший за госзакупки в интересах МИДа

Хамовнический райсуд Москвы по ходатайству управления Следственного комитета России (СКР) по Центральному округу Москвы арестовал на два месяца Алексея Добровольского — начальника отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий МИД РФ». По версии следствия, господин Добровольский получил несколько миллионов рублей (сумму еще предстоит уточнить) в качестве откатов от коммерческих структур за их победы в различных конкурсах на право поставок товаров и услуг внешнеполитическому ведомству. В СКР “Ъ” подтвердили сам факт расследования, но комментировать его не стали. По данным “Ъ”, под следствие по этому делу могут попасть еще несколько человек — в материалах говорится о пока не установленных лицах. В суде сообщили, что господин Добровольский был взят под стражу.

В департаменте информации и печати МИДа “Ъ” отметили, что задержанный правоохранительными органами не является дипломатом. «Министерство находилось в тесной координации с правоохранительными органами на всех этапах расследования и оказывает следствию все необходимое содействие в рамках своих полномочий»,— подчеркнули в департаменте.

Следует отметить, что конкурсы, проведенные в том числе господином Добровольским (за последние четыре года их стоимость превысила 2,1 млрд руб.), вызвали вопросы не только у следственного управления СКР и сотрудников ФСБ, выявившего факт коррупции, но и у Федеральной антимонопольной службы, в которую жаловались их участники.

Это не первый коррупционный скандал, в котором упоминался МИД. В 2018 году были осуждены на два года и год и три месяца полковники ФСБ Алексей Катеринин и Алексей Костенков, которые обвинялись в вымогательстве незаконного вознаграждения у гендиректора ЧОП «Отряд-1» за содействие в заключении контрактов на охрану объектов Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса МИД РФ. А сейчас в суде слушается уголовное дело бывших главного бухгалтера посольства России в Израиле Наталии Журавлевой, ее коллеги из штата дипмиссии Анны Сидоровой и сотрудницы ФГУП «Госзагрансобственность» Ирины Лось, похитивших, по версии СКР, 49 млн руб.

Алексей Соковнин, Елена Черненко

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