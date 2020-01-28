Skoda Karoq 14 февраля появится на российском авторынке

Крупнейший чешский автопроизводитель выпустил новую модель Skoda Karoq. Как пишет «Авторевю» с посыланием на инсайдеров, новинка появится на российском авторынке 14 февраля.

Новая модель поступит в продажу с 1,4-литровым турбированым двигателем мощностью 150 лошадиных сил, а также автоматической коробкой передач и передним приводом. Разгоняться до 100 км/ч машина станет за 8,8 секунды. Ценник новинки со средней комплектацией Ambition будет около 1,52 миллиона рублей. В комплектацию войдёт система стабилизации, передние сидения с подогревом, шесть подушек безопасности, датчик света и дождя, климат-контроль, система ограничения скорости, круиз-контроль, парктроник, мультимедийная система Swing с 6,5 дюймовым экраном, колесные 16-дюймовые диски.

Топовая версия Style будет укомплектована дополнительными функционалами: подсветка салона, обогрев руля, система запуска двигателя без ключа, электропривод зеркал. Цена такой модели составит около 1,9 миллиона рублей. Skoda Karoq оснащена 1,6-литровым двигателем с шестиступенчатой коробкой автомат или пятиступенчатой механической появится в продаже уже ближе к этой весне.

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