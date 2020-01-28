Skoda Karoq 14 февраля появится на российском авторынке

28.01.2020, 14:04, Разное

Крупнейший чешский автопроизводитель выпустил новую модель Skoda Karoq. Как пишет «Авторевю» с посыланием на инсайдеров, новинка появится на российском авторынке 14 февраля.
Новая модель поступит в продажу с 1,4-литровым турбированым двигателем мощностью 150 лошадиных сил, а также автоматической коробкой передач и передним приводом. Разгоняться до 100 км/ч машина станет за 8,8 секунды. Ценник новинки со средней комплектацией Ambition будет около 1,52 миллиона рублей. В комплектацию войдёт система стабилизации, передние сидения с подогревом, шесть подушек безопасности, датчик света и дождя, климат-контроль, система ограничения скорости, круиз-контроль, парктроник, мультимедийная система Swing с 6,5 дюймовым экраном, колесные 16-дюймовые диски.

Топовая версия Style будет укомплектована дополнительными функционалами: подсветка салона, обогрев руля, система запуска двигателя без ключа, электропривод зеркал. Цена такой модели составит около 1,9 миллиона рублей. Skoda Karoq оснащена 1,6-литровым двигателем с шестиступенчатой коробкой автомат или пятиступенчатой механической появится в продаже уже ближе к этой весне.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Жертвой уличного ограбления в центре Москвы стал актер Илья Глинников. Звезда сериала «Интерны» лишился престижного гаджета стоимостью 114 тысяч рублей. Дерзкое нападение сзади, толчок в спину — и дорогой смартфон оказался в руках убегающего преступника. В лучшем случае жертва успевает рассмотреть одежду грабителя и его телосложение. Все это происходит в считанные минуты, и нужна недюжинная […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика