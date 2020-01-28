Медики назвали шесть симптомов скрытой пневмонии

Медицинские специалисты перечислили симптомы, позволяющие отличить обычную простуду от скрытой пневмонии. Даже профессиональные медики иногда не способны выявить воспаление легких, поскольку очень часто вирусные инфекции проникают в верхние дыхательные пути и поражают их.

Одними из основных симптомов скрытой пневмонии являются болезненные ощущения в груди и затрудненное дыхание. Боль проявляется во время приступов кашля и может держаться еще некоторое время после его окончания. Если же инфекция проникла вглубь легких, то пациент помимо боли будет испытывать поверхностное дыхание.

Часто пневмонию сопровождает «мокрый» кашель. При простуде выход мокроты позволяет облегчить состояние пациента, однако длится такой кашель короткое время. При пневмонии он не только не проходит, но и может изматывать. Также в мокроте иногда наблюдается кровь, указывающая на то, что пневмония достигла критической стадии.

Но самым верным признаком того, что у человека развивается скрытая пневмония, является высокая температура с ознобом, которую удается сбить лишь на короткое время. При этом происходит учащение сердечного ритма, на фоне которого пульс может достигать 100 ударов в минуту.

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