Скандалы: Рауф Арашуков не хочет общаться со следователями СКР

Помимо ранее инкриминированных участия в преступном сообществе, организации убийств и давлении на свидетеля экс-сенатора теперь подозревают также в присвоении и растрате 775 млн руб

Четыре новых уголовных дела возбуждены в отношении находящегося под стражей бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауфа Арашукова. Помимо ранее инкриминированных ему участия в преступном сообществе, организации убийств и давлении на свидетеля СКР теперь подозревает его также в присвоении и растрате 775 млн руб. Об этом стало известно в суде при продлении срока ареста господина Арашукова. Между тем сам он заявил, что не доверяет СКР и показания готов давать только сотрудникам ФСБ.

Мотивируя свое ходатайство о продлении срока ареста 32-летнего экс-сенатора Арашукова до 24 апреля, представитель СКР привел стандартные доводы о том, что тот обвиняется в тяжких и особо тяжких преступлениях, может скрыться от следствия и суда, угрожать свидетелям и уничтожить вещественные доказательства по делу. По словам следователя, необходимо также продолжить следственные действия, «направленные на окончание расследования», в частности, завершить молекулярно-генетические, почерковедческие и компьютерно-технические экспертизы, а также установить местонахождение объявленных в розыск лиц, в том числе матери и сестры обвиняемого. При этом на данный момент в материалах расследования уже есть результаты судебных и финансово-экономических экспертиз. Фигурантами масштабного дела сейчас являются около трех десятков человек, из которых 15 находятся в СИЗО.

Кроме того, из ходатайства СКР следовало, что в отношении Рауфа Арашукова возбуждены еще четыре уголовных дела по фактам присвоения и растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), в которых он пока является подозреваемым.

Речь идет о хищении 12,8 млн руб. и 2,8 млн руб. путем фиктивного трудоустройства Камиллы Агоевой и Нелли Арашуковой, соответственно дочери и матери Рауфа Арашукова. Первая с 2010 года по март 2019 года якобы работала советником гендиректора в АО «Газпром газораспределение Ставрополь», а вторая — с 2010 года по февраль 2019 года числилась начальником отдела кадров филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

Еще 762 млн руб., по версии следствия, было похищено у АО «Газпром газораспределение Ставрополь» путем необоснованного перечисления по фиктивным договорам на расчетные счета подконтрольного Раулю Арашукову (отец экс-сенатора) ООО «Артекс-Юг». Так, с ноября 2011 года по ноябрь 2014 года, по материалам дела, фигурантами было украдено около 267 млн руб., а с декабря 2009 года по февраль 2017 года — еще 495 млн руб. Отметим, что об этих эпизодах в интервью “Ъ” 13 января 2020 года рассказал заместитель председателя СКР Игорь Краснов, назначенный недавно генпрокурором России.

Первое преступление, связанное с фиктивными зарплатами, как считают в СКР, отец и сын Арашуковы совершили совместно с бывшим заместителем гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николаем Романовым, а в растрате их соучастником был ставропольский бизнесмен Владимир Козлов. Кстати, последний является пока единственным фигурантом этого дела, кто признал свою вину в хищениях газа и дает показания. В отличие от находящегося в СИЗО господина Романова, его поместили под домашний арест.

В ходе судебного заседания защита Рауфа Арашукова просила суд об изменении меры пресечения на более мягкую, в частности на домашний арест. Также один из адвокатов отметил, что его клиенту не предоставляют возможность дать показания в рамках новых уголовных дел о растрате.

Сам экс-сенатор заявил в суде, что не доверяет ведущим его дело следователям. По его словам, ему якобы угрожают новыми обвинениями в десятке убийств, если он не признается в двух уже инкриминированных.

По этому поводу он уже написал заявление директору ФСБ Александру Бортникову, из которого следует, что показания он готов давать только его подчиненным.

Выслушав стороны, Мосгорсуд продлил срок ареста бывшего сенатора еще на три месяца. На тот же срок оставлены под стражей экс-советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков и бывший заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов.

Напомним, что отец и сын Арашуковы были задержаны в январе 2019 года, после того как Совет федерации одобрил снятие с тогда еще действующего сенатора неприкосновенности. Сейчас Арашуков-младший обвиняется в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, организации двух убийств и давлении на свидетеля (ч. 3 ст. 210, ч. 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 309 УК РФ). По версии СКР, по заказу Рауфа Арашукова были убиты заместитель председателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслан Жуков и советник главы республики Фраль Шебзухов, а также избит свидетель убийства. Кроме того, экс-сенатор, по данным СКР, входил в созданное его отцом в 2002 году ОПС, занимавшееся хищениями природного газа у ПАО «Газпром». По версии следствия, Арашуков-старший назначал руководителями предприятий газовой отрасли в СКФО своих родственников и друзей, которые и совершали махинации. В итоге их действия привели к образованию не взыскиваемой дебиторской задолженности в 31 млрд руб.

Олег Рубникович

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