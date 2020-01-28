Автоновости: Камеры оштрафовали владельца Hyundai Solaris за скорость 313 км/ч

Очередной курьезный случай произошел в Белгородской области: владельцу Hyundai Solaris выписали штраф за превышение скорости на 223 км/ч. Камеры, зафиксировавшие «низкий полет» корейского автомобиля, ориентированы на вычисление средней скорости движения.
Скан-копию постановления в адрес владельца "Соляриса" опубликован участником ресурса rd-forum. Согласно документу, автомобиль преодолел 4 километра пути за 45 секунд: этот интервал вычислен комплексом автоматической фиксации нарушений "Декарт", который и пришел к выводу о таком серьезном превышении и высчитал скорость движения. Сумма штрафа составила максимальные в подобной ситуации 5 тысяч рублей.
ГИБДД запретят штрафовать водителей за среднюю скорость
Стоит отметить, что согласно официальным техническим характеристикам Hyundai Solaris физически не способен разогнаться до 313 км/ч – его максимальная скорость составляет 193 км/ч. Однако инцидентом с "Солярисом" забавные взаимоотношения белгородских "Декартов" с математикой не исчерпываются.
Несколькими днями ранее за практически аналогичное нарушение был оштрафован владелец старенького универсала Opel Astra Caravan. Правда, по расчету дорожных камер, "Опель" оказался не таким быстрым и набрал "всего" 304 км/ч.
Любопытно, что его владелец попытался оспорить постановление, но в местном ГИБДД его "развернули", заявив, что на постановления на основе данных с камер принцип презумпции невиновности не распространяется. Соответственно, оштрафованному, по мнению ведомства, сейчас предстоит самому каким-то образом доказывать, что он "не верблюд". Однако находчивую камеру в ГИБДД пообещали все же проверить.
Напомним, уже принят в первом чтении законопроект о запрете применения штрафов за превышение максимально допустимой скорости движения на основании расчета средней скорости на определенном участке. В Госдуме готовят пакет поправок в соответствующую статью КоАП.
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