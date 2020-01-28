Скандалы: Вид на столицу за 700 млрд рублей

Сколько стоят и кому принадлежат башни в «Москва-Сити»

Forbes собрал всю доступную информацию о знаковых небоскребах делового центра «Москва-Сити», общая стоимость которых сегодня превышает 695 млрд рублей. В 2021-м московскому международному деловому центру (ММДЦ) «Москва-Сити» исполнится тридцать лет. Один из самых заметных девелоперских проектов своего времени, этот квартал небоскребов привлек многих крупных предпринимателей, входящих в традиционный рейтинг Forbes «Короли недвижимости».

По оценке управляющей компании ОАО «Сити», объем частных инвестиций в «Москва-Сити» составляет $12 млрд. Среди нынешних владельцев башен — Самвел Карапетян, Роман Троценко, Игорь Кесаев, Виктор Харитонин и другие участники списка Forbes. Также в последние годы ММДЦ привлекает все больше государственных структур. Часть сотрудников в небоскребы перевезли, в частности, ВТБ и «Транснефть». Кто еще владеет площадями в главном деловом центре столицы?

«Империя»

Площади в «Империи» распроданы блоками разным лицам, в том числе АИЖК (ныне «Дом.РФ»; 73 526 кв. м) и Россельхозбанку (46 762 кв. м).

«На Набережной»

Основатель и владелец Enka

«Башня-2000»

Владелец: н/д. В настоящий момент «Башня-2000» выставлена на продажу.

«IQ-квартал»

Владелец: «Дом.РФ». Блок апартаментов в «IQ-квартале» в настоящий момент продается.

«Федерация»

Владелец: Корпорация AEON (Роман Троценко). Башня «Восток» частично распродана блоками.

«Меркурий»

Основатель и владелец: ГК «Меркурий» (Игорь Кесаев). Апартаменты в «Меркурии» проданы.

«Евразия»

Основатель: Мухатар Аблязов (БТА Банк, «Евразия»). Владелец ВТБ.

«Око»

Владельцы: ДГИ Москвы, Гавриил Юшваев, Эдуард Берман. Часть здания и парковка северной башни «Око» продаются.

«Эволюция»

Основатель: Снегири Девелопмент» (Александр Чигиринский). Владелец: «Транснефть».

«Северная башня»

Основатель: «Северсталь» (Алексей Мордашов). Владелец: «Фармстандарт» (Виктор Харитонин).

«Город Столиц»

Основатель и владелец Capital Group (Владислав Доронин, Эдуард Берман, Павел Те). Апартаменты и часть офисов «Города Столиц» распроданы.

«Сити Поинт»

Основатели и владельцы: «Ташир» (Самвел Карапетян), ЗАО «Согласие» (Ара Абрамян)

Игорь Попов

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