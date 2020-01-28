Скандалы: Вид на столицу за 700 млрд рублей

Сколько стоят и кому принадлежат башни в «Москва-Сити»
Forbes собрал всю доступную информацию о знаковых небоскребах делового центра «Москва-Сити», общая стоимость которых сегодня превышает 695 млрд рублей. В 2021-м московскому международному деловому центру (ММДЦ) «Москва-Сити» исполнится тридцать лет. Один из самых заметных девелоперских проектов своего времени, этот квартал небоскребов привлек многих крупных предпринимателей, входящих в традиционный рейтинг Forbes «Короли недвижимости».
По оценке управляющей компании ОАО «Сити», объем частных инвестиций в «Москва-Сити» составляет $12 млрд. Среди нынешних владельцев башен — Самвел Карапетян, Роман Троценко, Игорь Кесаев, Виктор Харитонин и другие участники списка Forbes. Также в последние годы ММДЦ привлекает все больше государственных структур. Часть сотрудников в небоскребы перевезли, в частности, ВТБ и «Транснефть». Кто еще владеет площадями в главном деловом центре столицы?
«Империя»
Площади в «Империи» распроданы блоками разным лицам, в том числе АИЖК (ныне «Дом.РФ»; 73 526 кв. м) и Россельхозбанку (46 762 кв. м).
«На Набережной»
Основатель и владелец Enka
«Башня-2000»
Владелец: н/д. В настоящий момент «Башня-2000» выставлена на продажу.
«IQ-квартал»
Владелец: «Дом.РФ». Блок апартаментов в «IQ-квартале» в настоящий момент продается.
«Федерация»
Владелец: Корпорация AEON (Роман Троценко). Башня «Восток» частично распродана блоками.
«Меркурий»
Основатель и владелец: ГК «Меркурий» (Игорь Кесаев). Апартаменты в «Меркурии» проданы.
«Евразия»
Основатель: Мухатар Аблязов (БТА Банк, «Евразия»). Владелец ВТБ.
«Око»
Владельцы: ДГИ Москвы, Гавриил Юшваев, Эдуард Берман. Часть здания и парковка северной башни «Око» продаются.
«Эволюция»
Основатель: Снегири Девелопмент» (Александр Чигиринский). Владелец: «Транснефть».
«Северная башня»
Основатель: «Северсталь» (Алексей Мордашов). Владелец: «Фармстандарт» (Виктор Харитонин).
«Город Столиц»
Основатель и владелец Capital Group (Владислав Доронин, Эдуард Берман, Павел Те). Апартаменты и часть офисов «Города Столиц» распроданы.
«Сити Поинт»
Основатели и владельцы: «Ташир» (Самвел Карапетян), ЗАО «Согласие» (Ара Абрамян)
Игорь Попов
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