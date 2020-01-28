Скандалы: Одиннадцать друзей Михаила Мишустина

В кабинет нового премьера вошли его соратники, одногруппники и даже коллега тестя

Михаил Мишустин — первый премьер-министр при президенте Владимире Путине, сумевший укомплектовать свое правительство близкими людьми. До него такое удавалось только самому Путину, и то не с первого раза. «Медуза» рассказывает, почему это произошло — и какие отношения связывают нового премьера с членами его кабинета. «Медуза» проанализировала все предыдущие составы правительств с 2000 года и не нашла ни одного кабинета министров, так плотно сформированного из людей, близких к премьеру.

В нашем опросе экспертов на эту особенность правительства Михаила Мишустина обратил внимание и политолог Александр Кынев: «Это надо еще поискать, когда у нас приходил премьер и сразу мог привести с собой команду».

И сотрудник правительства Дмитрия Медведева, с которым поговорила «Медуза», и источник, близкий к бывшему кабинету министров, согласны, что в правительстве никогда не было такой концентрации коллег премьера по прошлой работе и просто его друзей. «Медведеву и близко не давали так формировать команду, — говорит работавший в прежнем правительстве источник. — В Медведеве он [Путин] видел бывшего президента, политическую фигуру. Поэтому со всех сторон обкладывал его своими людьми».

Значительная часть нового правительства — это люди, имеющие «„трек“ личных взаимоотношений с Мишустиным», говорит заместитель гендиректора «Transparency International — Россия» Илья Шуманов. «Его бывшие коллеги говорят, что он всегда старался помогать чиновникам по каким-то вопросам — и личным, и рабочим. Всегда был открыт», — объясняет он.

Однако версии, объясняющие феномен кадровой свободы Мишустина, у собеседников «Медузы» разные: у Мишустина просто много друзей, потому что он мастер дружить со всеми; ему дали карт-бланш на формирование правительства; Путину безразлична эта команда, и он легко расстанется с ней, если появится такая необходимость.

Сосед по комнате

Общительность и непосредственность Мишустина помогают ему быстро завязывать дружбу и неформальные отношения, об этом говорят многие его знакомые. Однако новый вице-премьер Дмитрий Чернышенко — бывший глава «Газпром-Медиа» — настоящий друг премьера, еще со студенческой скамьи.

Они вместе учились в «Станкине» и в студенческие годы жили в одной комнате, рассказал «Медузе» глава крупной IT-компании, давно знакомый с Мишустиным. «При этом до попадания в правительство они никогда ранее не работали вместе, то есть нельзя сказать, что Чернышенко обязан своей карьерой Мишустину или наоборот», — утверждает он, и с ним соглашаются двое знакомых премьер-министра, с которыми пообщалась «Медуза».

Чернышенко еще в вузе увлекся рекламой и маркетингом; будучи студентом, нарисовал графику для рекламного ролика МММ, а в начале 1990-х вместе с однокурсниками создал рекламный холдинг Media Arts Group. Мишустин в это время занимался компьютерным бизнесом и организацией IT-выставок в рамках «Международного компьютерного клуба» — организации, созданной «для привлечения западных передовых информационных технологий в СССР».

Все это время Мишустин и Чернышенко продолжали общаться, а в конце 1990-х даже стали соседями. «В 1999 году Мишустин купил участок на Николиной Горе, и активно предлагал нескольким своим друзьям купить участки рядом, чтобы „всем хором жить вместе“. Дело было сразу после кризиса в 1998 году, денег в стране практически не было, поэтому стоило все это очень недорого: большой участок площадью около одного гектара стоил там около 200 тысяч долларов. Вот Чернышенко и поселился рядом с ним. Кстати, еще один их сосед по Николиной Горе — Геннадий Букаев, будущий руководитель Мишустина в налоговой», — рассказал «Медузе» один из друзей премьера. С 2000 по 2004 год Букаев был министром по налогам и сборам, сейчас он вице-президент «Роснефти».

Еще одно связующее Чернышенко и Мишустина звено — это спорт. Мишустин давно играет в хоккей, входит в наблюдательный совет клуба ЦСКА и правление федерации хоккея России, знаком со многими спортсменами и спортивными функционерами. «Один из его ближайших друзей — Вячеслав Фетисов, они с Михаилом знакомы и общаются уже лет двадцать. Еще мы как-то парились в бане у Михаила с [хоккеистом] Павлом Буре», — рассказал один из собеседников «Медузы».

В 2002-м друг Мишустина Вячеслав Фетисов возглавил Госкомспорт, а другой друг Дмитрий Чернышенко в тот же год создал агентство спортивного маркетинга Sportima, которое вошло в состав Media Arts Group. Сам Чернышенко в интервью «Ведомостям» говорил, что просто получил от своих аналитиков прогноз взрывного роста рынка спортивного маркетинга в России. «Окрыленный такой перспективой, бизнесмен создал агентство спортивного маркетинга Sportima и отправился знакомиться с Фетисовым (по словам Чернышенко, раньше они никогда не встречались)», — писали «Ведомости». Но один из собеседников «Медузы» отмечает, что идею обратить внимание на рынок спортивного маркетинга другу подал Мишустин — и он же познакомил Чернышенко с Фетисовым.

В 2005 году Чернышенко продал свою долю в бизнесе и стал гендиректором заявочного комитета «Сочи—2014», а с 2007 года — президентом оргкомитета Олимпиады в Сочи.

Но хоккей уже стал общим увлечением друзей. В том же 2007 году «в поддержку Олимпиады в Сочи» стартовал любительский хоккейный турнир «Кубок вызова». Организатором этого турнира на отраслевых сайтах значится родное Чернышенко агентство Sportima, а сам он каждый год присутствует на финалах и награждениях кубка. С самого начала в матчах «Кубка вызова» играет Михаил Мишустин — он нападающий команды Sportima. При этом на сайтах подмосковного города Одинцово (а матчи кубка проходят в ледовом дворце Одинцова, где тренируется Sportima) именно Мишустина всегда упоминают как «идейного вдохновителя» турнира.

После Олимпиады Чернышенко недолго был президентом «Континентальной хоккейной лиги», а с 2015 года стал председателем правления «Газпром-Медиа Холдинга», в который входят телеканалы НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», радиостанция «Эхо Москвы» и другие медиаресурсы.

Теперь вице-премьер Чернышенко будет курировать в правительстве сферу IT и нацпроект «Цифровая экономика» с бюджетом в 1,6 триллиона рублей, рассказал «Медузе» близкий к правительству источник.

Подруга по работе

Еще один вице-премьер — Виктория Абрамченко, перешедшая в правительство с должности руководителя Росреестра — подружилась с Мишустиным благодаря общей работе. За время сотрудничества у глав ФНС и Росреестра сложились не только рабочие, но и неформальные отношения, считает член «Опоры России» Алексей Петропольский, который работал в агентстве-предшественнике Росреестра — Роснедвижимости — с 2006 по 2008 год. «Лично знакомые люди, которые общаются и в пределах своих рабочих полномочий, и за их пределами», — так он описывает взаимоотношения Мишустина и Абрамченко.

«Знаю, что у них есть личные отношения», — говорит и Илья Шуманов из «Transparency International — Россия». Даже на публичных официальных мероприятиях Мишустин и Абрамченко держались как хорошие друзья, а не просто коллеги, рассказывает «Медузе» их общий знакомый. Впрочем, трое давних знакомых премьер-министра утверждают, что Абрамченко не входит в «ближний круг» его друзей.

Виктория Абрамченко не впервые попала в команду Мишустина, которого называют «цифровым премьером». В середине нулевых они вместе работали в Федеральном агентстве кадастра объектов недвижимости: Мишустин его возглавлял, Абрамченко была заместителем начальника управления. «В Роснедвижимости ей посчастливилось поработать под началом нашего нового председателя правительства — ну, а потом человек стал расти», — вспоминает в беседе с «Медузой» Владимир Коновалов, председатель совета ветеранов Росреестра (в 2009 году ведомство стало преемником Роснедвижимости).

Когда в 2016 году Абрамченко вернулась в Росреестр руководителем, ей пришлось тесно работать с возглавляемой Мишустиным ФНС. «Взаимодействие с налоговой у нас [при Абрамченко] было как ни с одной другой структурой», — говорит Коновалов.

В 2017 году ФНС стала получать больше информации из Росреестра, а в 2019-м два ведомства провели совместную кампанию по уточнению данных о земельных участках: новые сведения о правах собственности на недвижимость позволят собрать дополнительные 3,6 миллиарда рублей. Наполнение бюджета было главным совместным проектом ФНС и Росреестра в последние годы, говорит Илья Шуманов: «Совершенствование механизма кадастрирования было первоочередной целью и для налоговиков, и для Росреестра — именно в части пополнения государственной казны. Худо-бедно они с этой задачей справились: я так понимаю, что у нас на кадастровый учет даже Чечня поставлена, по крайней мере [глава Чечни] Рамзан Ахматович [Кадыров] этим хвастается».

В то же время у Мишустина на посту главы ФНС «возникало много вопросов» к руководителю Росреестра, рассказывают источники «Медузы» на IT-рынке. «В работе Росреестра есть много нерешенных проблем, которые бросали тень и на деятельность ФНС. Например, проблемы в работе ЕГРН, из-за которых гражданам с ошибками начисляли налог на недвижимость. Кроме того, большая проблема была и есть с мошенничеством в сфере недвижимости при использовании электронных цифровых подписей. История с постоянными сбоями в ЕГРН тоже вызывала недовольство в ФНС», — рассказал собеседник «Медузы».

Сбои в работе ЕГРН действительно напрямую влияли на работу налоговиков. «Дублировались и до сих пор дублируются объекты недвижимости. То есть один земельный участок может обладать разными кадастровыми номерами — и налоговая, веря данным Росреестра, предлагает налог заплатить за оба объекта!» — говорит основатель юридической фирмы «Содружество земельных юристов» Денис Литвинов.

Но Мишустин никогда открыто не конфликтовал с Абрамченко, хотя «недовольство ее работой со стороны Мишустина было довольно очевидным», — рассказывает источник «Медузы» на IT-рынке. Разбирательствами с Росреестром занималась заместитель Мишустина в ФНС Светлана Бондарчук.

Несколько раз система государственной регистрации недвижимости оказывалась практически парализована — последний раз это произошло накануне назначения Абрамченко в правительство. «За последний год было довольно много косячков, а руководитель же отвечает как-то за работу подчиненного предприятия», — говорит глава компании «БЕСТ-Недвижимость» и вице-президент Гильдии риэлторов Григорий Полторак.

Коллега тестя

Новый министр спорта России Олег Матыцин в 1990-х — 2000-х годах работал в Российской академии физической культуры (сейчас это РГУФК), а в 2001-2006-м — возглавлял ее. Но прежде чем занять должность ректора, Матыцин был деканом факультета индивидуальной подготовки спортсменов, где в то время работал и тесть нынешнего премьер-министра России Михаила Мишустина — Юрий Разинов. Он занимался подготовкой спортсменов по конькобежному спорту и шорт-треку (в 2003-2007 годах Разинов работал в сборной России по шорт-треку).

До замужества жена Мишустина Владлена носила фамилию Разинова. По данным «Медузы», ранее она была зарегистрирована в квартире, расположенной в районе станции метро «Университет», где также был зарегистрирован Юрий Разинов. О том что, живущий с ней под одной крышей родственник Владлены Разиновой и бывший преподаватель РГУФК — одно лицо, свидетельствует совпадение не только их имен, но и дат рождения только этих двух людей. Об этом же «Медузе» заявил источник, работавший в РГУФК вместе с Матыциным и Разиновым.

Матыцина и Разинова связывала не только работа на факультете, но и бизнес. В 1995 году Разинов открыл при вузе издательство «Физкультура, образование и наука». Компании, занимавшейся издательской деятельностью, по данным ЕГРЮЛ, принадлежала доля в банке «Империя». Среди других совладельцев банка были структуры, аффилированные с руководством вуза — тогдашним ректором Сергеем Сейрановым и молодым проректором Олегом Матыциным. В 2010 году банк «Империя» потерял лицензию из-за подозрений в операциях по незаконному обналичиванию денег.

Отзыв лицензии банка «Империя» происходил в разгар закрытия Черкизовского вещевого рынка, крупнейшей «барахолки» лужковской Москвы, расположенной на землях академии физической культуры. Летом 2009 года в отношении Матыцина возбудили уголовное дело по фактам незаконной передачи земель вуза Черкизовскому рынку, в результате которого учебному заведению был нанесен ущерб около 120 миллионов рублей. В 2012-м суд признал Олега Матыцина виновным в превышении должностных полномочий, однако освободил от наказания в связи с истечением срока давности.

Впрочем, торговля на территории, принадлежащей вузу, продолжается до сих пор. В ходе кампании по ликвидации Черкизовского рынка под снос не попала «барахолка», известная под названием «Вернисаж» — она принадлежит одному из преподавателей вуза Александру Ушакову.

Соратники из налоговой

Сразу два бывших заместителя Михаила Мишустина в ФНС — Дмитрий Григоренко и Алексей Оверчук — получили посты вице-премьеров. Первый возглавил аппарат правительства, второй будет заниматься вопросами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). А бывший пресс-секретарь налоговой службы Борис Беляков стал пресс-секретарем правительства.

Один из источников «Медузы», близких к администрации президента, говорит, что для главы крупной структуры важнее всего привести своего человека на пост руководителя аппарата или секретариата, через который проходит вся документация и который организует графики работы. Занявший этот пост в правительстве Дмитрий Григоренко уже работал в центральном аппарате ФНС когда туда пришел Мишустин — а до последнего времени отвечал в ФНС за модернизацию налоговых органов и интерактивные сервисы, координировал взаимодействие ФНС со всеми госорганами, работу центрального аппарата ФНС. Список сфер его ответственности на уже удаленной с сайта ФНС странице превышает 20 пунктов. Ему приходилось, в том числе, встречаться с губернаторами; выступал Григоренко и на политических мероприятиях, которые организовывала администрация президента.

Еще один пришедший из ФНС вице-премьер Алексей Оверчук знаком с Мишустиным еще со времен, когда оба работали в органах кадастрового учета недвижимости, и с тех пор места их работы всегда совпадали. С 2004 года Оверчук — заместитель Мишустина в Федеральном агентстве кадастра объектов недвижимости, в 2007-м перешел вслед за ним в Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами, в 2008-м ушел вместе с Мишустиным с госслужбы в инвестиционную компанию UFG, в 2010-м — вернулся в ФНС в качестве заместителя, отмечал The Bell. До последнего времени Оверчук непосредственно отвечал за международное сотрудничество (в котором ФНС добилась успехов) и валютный контроль. Сейчас трудовая биография Оверчука тоже удалена с сайта ФНС.

Собеседник в ФНС называет нового вице-премьера «очень квалифицированным кадром», в чьи полномочия входило и международное сотрудничество, в том числе сотрудничество с ОЭСР, ФАТФ. «Он тоже очень увлекающийся: может, например, за ночь перед конференцией все слайды переделать. Или соберет сотрудников написание отчета обсуждать и начинает его сам тут же набирать на компьютере», — говорит источник «Медузы».

Предполагалось, что в правительстве Алексей Оверчук будет курировать сферу IT и нацпроект «Цифровая экономика», однако в итоге вице-премьер будет заниматься вопросами ЕАЭС, говорит источник «Медузы» в правительстве («Цифровая экономика» досталась Чернышенко).

Мишустин — единственный из премьеров, кто смог привести за собой в правительство прямо с бывшей работы своего пресс-секретаря Бориса Белякова. Всем предыдущим премьерам доставались в пресс-секретари сотрудники информационного блока администрации президента — или люди из «кремлевского пула», тесно связанного с администрацией президента (как Олег Осипов в 2018-2019 годах).

Бывший правительственный чиновник в разговоре с «Медузой» назвал эти назначения «обычной логикой»: «[Все] всегда стараются привести своих, даже в бизнесе так делают, особенно если команда с распределением ролей уже есть». По его мнению, новый председатель правительства руководствовался, прежде всего, не знаниями своих соратников в областях, которые им предстоит курировать, а их умениями организовать финансовые потоки: «Какие деньги как придут, и куда они пойдут».

«Деньги по нацпроектам не осваиваются, их не могут потратить. Эти люди сделают так, что деньги будут потрачены», — полагает он.

Мария Коломыченко, Лилия Яппарова, Татьяна Лысова, Иван Голунов, Андрей Перцев

Оригинал материала: «Медуза»

«Собеседник.Ру», 28.01.20, «»Мишустинские» против «собянинских»: группировки нового Правительства»

В новом правительстве РФ рекордное количество новичков – 15 назначенцев многие из нас увидели и услышали о них впервые.

Анекдоты про «питерских» уже неактуальны. В составе нового правительства 13 из 30 – москвичи, родились, учились в столице или работали в Московской мэрии. Мы изучили связи новых членов правительства.

Не «Единая Россия»

12 из 15 новичков правительства – беспартийные. Принадлежность к «Единой России» есть только у Максима Решетникова и Валерия Фалькова.

«Мишустинские»

Сохранивший работу в Минфине Антон Силуанов сказал, что для выполнения социальных задач, озвученных Путиным, понадобится около 450 млрд рублей. Неудивительно, что в премьеры назначили человека, ответственного за пополнение бюджета – главу Федеральной налоговой службы с 10-летним стажем Михаила Мишустина. А его первым заместителем – экономиста Андрея Белоусова, предлагавшего ранее собрать 500 млрд с крупного бизнеса. Тем более что премьер и вице уже работали вместе – с 2006-го по 2008-й они трудились в Минэкономразвития у Германа Грефа, правда, главным тогда был Белоусов.

Еще ближе к главе Белого дома другой вице-премьер – Алексей Оверчук. С 2004 года он сменил пять рабочих мест. Но трудясь и в бизнесе, и на госслужбе, он всегда оставался замом Мишустина, меняя работы вслед за шефом.

От лица Мишустина он полетел на Гайдаровский форум 16 января (начальнику было не до этого). Многие хотели услышать там подробности назначения, но Оверчук сухо рассказал только про налоги и проигнорировал вопросы журналистов.

Новый руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко служил с Мишустиным в налоговой 10 лет. Он причастен даже к увлечению шефа хоккеем. Правда, не лично, а на семейном уровне. Брат политика Сергей Григоренко играет за команду «Джентльмены» в Ночной хоккейной лиге. Оба родились в Нижнекамске, вместе переехали в Краснодарский край, где брат и остался. «Джентльмены» доминируют на площадках Кубани не один год.

Дмитрий Чернышенко – тоже старый знакомый Михаила Мишустина. Они вместе учились еще в «Станкине». Начали работать в один год. Как обнаружило издание «Проект», их дома на Рублевке разделяет всего несколько сот метров.

еще несколько лет назад нынешний вице-премьер вовсе не стремился в чиновники:

– Чернышенко всегда стремился заниматься сферой медиаменеджмента и цифровых технологий, то есть тем, чем в России в конце 80-х еще никто не занимался, – рассказывал нам бывший сотрудник еще одного вице-премьера Андрей Вульф (они вместе трудились в Оргкомитете Сочи-2014).

Это не совсем так. Компьютерной сферой тогда интересовался еще один выпускник «Станкина» – Михаил Мишустин.

– Я слышал неоднократно, что именно Чернышенко – первый кандидат в министры спорта после Мутко, – делится Вульф. – Я всегда понимал, что пост министра не очень соответствует карьерным планам самого Чернышенко. Он хотел работать в бизнесе, а не быть чиновником.

Круг задач Чернышенко четко не обрисован. На ВГТРК его называют «вице-президентом по вопросам в том числе и спорта». Начиная с работы в рекламе в 90-х и заканчивая руководством в «Газпром-Медиа», Чернышенко всегда занимался, по сути, только одним – индустрией развлечений. Он – один из главных профи в стране по созданию красивой картинки. Говорят, что у него чуть ли не вражда с главным конкурентом в этой области – Константином Эрнстом.

В 2008 году, выиграв заявку на проведение Олимпиады в Сочи (как рассказал нам Вячеслав Фетисов, молодой Чернышенко сыграл в этом огромную роль), будущий вице-премьер не остановился и начал пробивать Универсиаду в Казани-2013. Студенческим спортом в то время руководил президент физкультурного университета (РГУФК) Олег Матыцин. На прошлой неделе Чернышенко представил старого соратника как нового министра спорта.

Среди крупных спортивных чиновников Матыцин – фигура незаметная. Бывший член Совета легкоатлетической федерации Михаил Бутов на вопрос о новом министре только пожимает плечами.

Матыцин, который всю жизнь руководил только студенческим спортом, сумел остаться в стороне от допинговых скандалов. Он – единственный чиновник из России, кто возглавляет крупную международную спортивную организацию – FISU. Как объяснял руководитель РУСАДА Юрий Ганус, назначение на спорт незапятнанного человека – одно из условий для выхода из допингового кризиса.

Настороженно нового спортивного босса приняла только Ирина Винер-Усманова:

– Я знаю, что он студенческим спортом занимался, но сказать, что была какая-то помощь в этом деле или очень сильная заинтересованность, не могу.

Реакция Винер неудивительна: на посту министра Матыцин сменил Павла Колобкова – выходца из фехтования, которое много лет курирует Алишер Усманов.

новые лица

Мурашки по здравоохранению

Возглавлявший Росздравнадзор Михаил Мурашко сменил Веронику Скворцову на посту министра здравоохранения. Он считается ставленником вице-премьера по социалке Татьяны Голиковой. Очевидно, теперь продвигаемая ею компания «Фармстандарт» не останется без заказов из 1,7 трлн рублей, выделяемых по нацпроекту «Здравоохранение».

Сам Мурашко, с 2006 года возглавлявший Минздрав Республики Коми, прославился на этой должности уголовным делом о хищении средств при закупке томографов в 2009 году. Бюджет республики недосчитался 15 млн рублей. Делом в 2012 году занялся Следственный комитет. Причем это был один из эпизодов с хищениями на томографах по всей стране. Мурашко проходил там в качестве свидетеля, но регулярно не являлся в суд, пока не был доставлен туда принудительно. На суде он отчаянно защищал обвиняемого – экс-начальника Главного управления материально-технического обеспечения здравоохранения республики Сергея Кончицу, которому вменялась халатность и плохой мониторинг цен. Закончилось тем, что Кончицу оправдали, а поставщика обвинили в мошенничестве. Мурашко вскоре перебрался в Москву на должность зам. руководителя Росздравнадзора.

Доктор Леонид Рошаль назвал Мурашко «эффективным менеджером», который «хорошо знает здравоохранение».

Финансисту доверили соцзащиту

Антон Котяков пришел вместо Максима Топилина в Министерство труда и соцзащиты. Ранее он трудился замом Силуанова и занимался реализацией майских указов.

Резкий карьерный рост обычного клерка из Самары начался с приходом губернатора Владимира Артякова. В 2012 году после ухода Артякова Котяков оказался в Федеральном казначействе РФ. Через 2 года стал министром финансов Московской области. Вплоть до недавнего времени соцзащиту ему ничто не предвещало.

ЕГЭ для министра

Экс-глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сменил на посту министра просвещения Ольгу Васильеву. Коллективу его представила Татьяна Голикова.

– Уверена: на новом посту он наладит совместную работу и с Рособрнадзором, и с Министерством науки и высшего образования, – сказала она.

Кравцов – кандидат педагогических наук, одно время занимался организацией проведения ЕГЭ. С 28 октября 2017 года по 24 мая 2018 года совмещал должность зам. министра образования с руководством Рособрнадзором. В отличие от предшественницы, в особой набожности не замечен, так что, может, он и к лучшему.

«Собянинские»

В политических телеграм-каналах уже иронизируют: «правительство Собянина под руководством Мишустина». В новом кабмине образовался целый собянинский блок, «возглавляемый» вице-премьером Маратом Хуснуллиным, бывшим замом мэра Москвы по стройкомплексу.

С именем Хуснуллина связаны не только масштабные строительные проекты, но и скандалы. В частности, благодаря ему стало возможным строительство жилого дома в охранной зоне парка «Дубки» на севере Москвы в 2016 году. «Собеседник» писал об этом противостоянии. А борьба жителей Кунцево против насильственного переселения в новостройки идет прямо сейчас.

– На мой взгляд, Хуснуллин превратил стройкомплекс Москвы в пирамиду МММ, – говорит депутат МГД от КПРФ, градозащитница и один из авторов обращения к президенту об отставке Хуснуллина Елена Шувалова. – Строить, строить и строить, но не в интересах москвичей, а ради того, чтобы выжать всё из горбюджета.

Валерий Фальков, назначенный министром науки и образования, – выходец из Тюмени, бывший ректор Тюменского государственного университета. Начало его карьеры пришлось на губернаторство Собянина в Тюменской области.

Фальков – специалист по праву, много лет занимался конституционным правом, а сейчас вошел в состав соответствующей рабочей группы. Но главной его заслугой считается создание Западно-Сибирского научно-образовательного центра. Президентский нацпроект «Наука» предусматривает создание 15 таких центров.

Экс-губернатор Пермского края Максим Решетников ранее работал в правительстве Москвы, а теперь возглавил Минэкономразвития РФ. Строго говоря, чисто собянинской креатурой его назвать нельзя. В период губернаторства нынешнего вице-премьера Юрия Трутнева в Пермском крае Решетников занимал там различные посты. Влияние Трутнева в крае сильно до сих пор.

Решетников с 2009 года входит в первую сотню кадрового резерва президента России. 12 октября 2009 года назначен директором департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления аппарата правительства РФ, которым руководил Сергей Собянин.

В 2017 году Путин назначил Решетникова врио губернатора Пермского края. Тогда же новый губернатор вступил в «Единую Россию» и через год вошел в состав высшего совета партии.

Вице-премьера Викторию Абрамченко, ранее возглавлявшую Росреестр в статусе зам. министра экономического развития, связывают с Германом Грефом – якобы он помогал ей в ее непростой карьере. Сама г-жа Абрамченко была отмечена милостью мэра столицы Собянина – от него она в 2018 году получила квартиру рыночной стоимостью в 1,5 млн долларов.

Историю дома на Садовнической набережной рассказал в июне прошлого года Алексей Навальный. По данным расследования ФБК, в 2014 году власти снесли якобы ветхое историческое здание, а затем в рекордные сроки – за 14 месяцев 2016–2017 годов – возвели на его месте элитную новодельную копию «для льготников и молодых семей». Однако после сдачи из 24 квартир 12 оказалось в собственности сотрудников столичной мэрии, а 13-я досталась Абрамченко.

Работа Росреестра, особенно после прихода в ведомство Абрамченко, вызывала немало нареканий. Как полагает Навальный, квартира стала наградой Абрамченко за всевозможные ЛФЯУ, ЛЗДУ3 – коды, за которыми в Росреестре все чаще скрываются высокопоставленные собственники элитной недвижимости.

Ранее Собянина больше других прочили на пост премьера. Это назначение так и не состоялось, но его влияние в правительстве ощутимо возросло. Не исключено, что мы еще увидим его одним из кандидатов на выборах-2024. Политолог Татьяна Становая, однако, считает, что это доказывает успешность кадровой политики мэра: умеет подбирать кадры, которые потом становятся востребованными на федеральном уровне.

Культурный шок

Женщина-огонь

Почти никому из тех, кто побывал в должности министра культуры, не удалось избежать громких скандалов. Ольга Любимова в первый же день разделила россиян, узнавших о ее креативной молодости, на два лагеря.

Надпись на маечке будущего министра мгновенно разлетелась по интернету.

Куда печальнее для министра то, что энтузиасты откопали в ее стареньком «Живом журнале», в котором в нулевые Ольга под ником kropalik жгла напалмом: «Я просто не переношу: ходить на выставки, в музеи, оперу, балет, классическую музыку… я ни хрена не понимаю в артхаусном кино…»

Аккаунт в «ЖЖ» был удален на следующий день после того, как посты молодости распространились по стране. Само слово kropalik, по признанию владелицы аккаунта, обозначает маленький кусочек гашиша.

На самом деле после восьми лет занудств и нравоучений Владимира Мединского, возможно, именно хипповавший министр культуры России и нужен. Культура – это не воспитание и не этикет, а яркие и точные эмоции. К тому же Ольга сполна «замолила» грехи перед консервативными гражданами работой над православными документальными фильмами, она – крестница Никиты Сергеевича Михалкова, делала и фильм с ним, и фильм о нем. Новый министр культуры – внучка великого актера Василия Качалова, дочь ректора «Щепки» Бориса Любимова.

Будет ли такой министр более свободолюбивым? Рассчитывать на вольницу художникам, конечно, не стоит. В свое время на просьбу дать денег на фильм о группе «Машина времени» она ответила: «Мы врагов не поддерживаем». Скептики кивают на то, что именно при ней, возглавлявшей кинодепартамент у Мединского, отобрали прокатное удостоверение у «Смерти Сталина», при ней стали без стеснения давить в прокате западные фильмы. За день до своего увольнения с должности Мединский публично давал ей распоряжения усилить работу по прижиманию Голливуда: «Никаких «Мстителей»! Мстить будем фашистам!»

По советам из АП

У главы Министерства связи Максута Шадаева, которого назначили из «Ростелекома», много полезных знакомств – он работал под началом Сергея Нарышкина (администрация президента) и у губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Однако руководящий пост в правительстве Шадаеву достался только после того, как он сделался советником Сергея Кириенко по соцсетям. Неизвестно, что именно Шадаев показывал Кириенко в «ВКонтакте», но у него сложились трудные отношения с бывшим держателем акций «Ростелекома» Константином Малафеевым, который считается одним из инициаторов закручивания гаек в интернете.

Знакомые все лица

Многие из отставников быстро появились на новых должностях.

Дмитрий Козак, который был освобожден от должности зам. главы правительства, перешел на аналогичную должность в администрацию президента.

Вероника Скворцова, бывший министр здравоохранения, возглавила федеральное Медико-биологическое агентство.

Экс-глава Пенсионного фонда Антон Дроздов стал зам. министра финансов, а его ведомство возглавил экс-министр труда Максим Топилин.

Бывший министр экономического развития Максим Орешкин и министр культуры Владимир Мединский заняли должности помощников президента России.

Гужева Надежда, Баканов Константин, Соколов Дмитрий

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