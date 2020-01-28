Автоновости: Chery анонсировала большой 7-местный кроссовер для России

Флагманом вседорожной линейки китайской марки станет кроссовер по имени Tiggo 8: обещано, что он все же доберется до российского рынка в семиместном варианте. Официально объявлены и кое-какие другие характеристики.

Построен Tiggo 8 на платформе Т1Х, которая разработана Chery вместе с коллегами из Jaguar Land Rover и уже легла в основу более компактных китайских кроссоверов. Как уточняет российский офис Chery, длина Tiggo 8 составляет 4700 мм, ширина — 1860 мм, а высота — 1705 мм при колесной базе в 2710 мм. Соответственно, по габаритам будущая новинка оказывается, к примеру, чуть крупнее Toyota RAV4, но компактнее Toyota Highlander.

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Дорожный просвет кроссоверу обещан в 190 мм, а углы въезда и съезда составят 20 и 23 градуса соответственно. Объем багажника Tiggo 8 в пятиместной конфигурации равен от 892 до 1 932 л, в семиместной минимальное количество поклажи уменьшается до 193 л.

Кроме того, по официальным данным, новинка сможет похвастать полностью независимой подвеской со стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади, а также большим количеством высокопрочной стали в конструкции кузова.

Кроссовер уже прошел процедуру сертификации, и ОТТС отвечает на ряд вопросов, официальная информация по которым пока держится в секрете. Известно, к примеру, что Tiggo 8 в нашей стране будет продаваться с безальтернативной связкой двухлитрового 170-сильного мотора и вариатора, при этом ему пока не обещают ни других вариантов коробок, ни полного привода.

Продажи Chery Tiggo 8 в России должны стартовать уже в марте 2020 года.

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