Автоновости: Госдума хочет запретить использование любых электронных гаджетов за рулем

Единственное, что сейчас точно запрещено делать за рулем с точки зрения закона – это использовать телефон без громкой связи или гарнитуры hands free. Но де-юре закон не запрещает писать СМС, смотреть видео, листать ленту соцсетей и так далее, причем необязательно на телефоне. Этот пробел и хотят устранить в Госдуме.

Инициатором нововведений выступил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский. Как сообщает "Парламентская газета", по мнению чиновника, необходимо разработать четкие методы фиксации использования гаджетов за рулем и наказывать за это, так как в противном случае водители отвлекаются и провоцируют аварийные ситуации.

В Госдуме хотят штрафовать блогеров за съемку в Instagram за рулем

Однако появление нового наказания для водителей невозможно без доработки российского законодательства – в частности, установления технологии сбора инспекторами ГИБДД доказательной базы.

"Сегодня при отсутствии контрольных приборов, штраф за разговор по телефону за рулем во время движения, выписывают непосредственно инспекторы ГИБДД. Если же водитель, обвиненный в разговоре по телефону за рулем, отрицает факт телефонного разговора — доказать обратное достаточно сложно. Инспектор, конечно, вправе запросить распечатку звонков у мобильного оператора, но без фото или видео подтверждения, они могут не повлиять на решения суда. А фотографировать говорящих по телефону водителей в потоке машин сложно", — поясняет депутат.

Утверждается, что Афонский уже направил депутатский запрос в ГИБДД, чтобы выяснить число совершенных водителями в 2019 году нарушений, связанных с мобильными телефонами.

Стоит напомнить, что ранее депутаты предложили запретить водителям стримить в Instagram во время движения, причем вычислять таких водителей следовало бы, по мнению парламентариев, при помощи контроля stories.

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