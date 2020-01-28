Мнение: Талибан сбил вертолет в провинции Пактия

У истории с погибшим самолетом с ЦРУшниками в Газни имелось и продолжение.

Талибан сегодня официально подтвердил, что в провинции Пактия (не так далеко от места, где разбился Е-11) был сбит американский вертолет и все находившиеся на борту погибли.

Машина упала недалеко от базы в Шаране. Подтвержденных фотографий пока нет (зато есть разные фото и видео других эпизодов, которые пытаются привязать к этому случаю), также как и точной информации, кто находился на вертолете — американские или афганские военные.

Из прочего.

1. Относительно "Бомбардье Е-11" циркулируют слухи о том, что он был сбит из ПЗРК "Стрела-2", но каких-либо вещественных подтверждений этому не предоставляется.

2. Силы США и НАТО на данный момент так и не смогли добраться до места гибели Е-11, данная территория является вотчиной Талибана и организовать поисково-спасательную опеацию там проблематично.

3. По погибшим на E-11 — по минимальным оценкам там погибли 2 пилота и 3 сотрудника ЦРУ (включая, возможно, и Д'Андреа).

4. Советник президента Афганистана призывает "усилить атаки на Талибан". При этом США не оставляют надежды заключить мирное соглашение с Талибаном в 2020-м году.

На тему последнего вышла хорошая юмореска.

Официальные представители обеих сторон объявили сегодня, что Соединенные Штаты согласились подписать мирное соглашение с талибами до тех пор, пока талибы согласны поддерживать постоянное состояние войны с Соединенными Штатами.

Посол Залмай Халилзад, посланник США, который работал над мирными переговорами, изложил новую позицию на пресс-конференции.

«Наша единственная красная линия заключается в том, что США не нужно выводить свои силы из Афганистана, и мы можем продолжать сражаться», — сказал он собравшимся журналистам.

«Права женщин, заложники и даже проблема Аль-Каиды, мы можем разобраться со всем этим позже. Главное, чтобы мы достигли соглашения, которое позволит американским силам продолжать боевые действия в Афганистане навсегда. Если талибы могут согласиться с этим, мы можем заключить мирное соглашение».

Салам Рахими, государственный министр Афганистана по вопросам мира, заявил, что афганские союзники Америки поддерживают новую переговорную позицию.

«Мы некоторое время очень беспокоились о том, что Америка на самом деле уйдет, а возможности для коррупции иссякнут», — сказал Рахими, который живет на многомиллионной вилле в Кабуле и получает зарплату правительства в 800 долларов в год.

«Если Америка уйдет, в Афганистане не останется ничего, что стоило бы украсть. Поэтому мы решили поддержать самоотверженные попытки Америки продлить войну».

Сухалий Шахин, представитель талибов, подтвердил, что группа получила предложение сохранить то, что многие называют "вечной войной в Афганистане".

«Мы серьезно подумываем о создании постоянного состояния войны с Америкой», — сказал Шахин. « Как вы, наверное, знаете, в целом война прошла очень хорошо для талибов. Это действительно история успеха с 2004 года, и сегодня мы контролируем большую часть страны. Самое главное, что война с неверными — единственный путь к мученичеству»

Тем временем военные силы США в Афганистане продолжали наносить удары по целям талибов по всей стране.

«Мы применяем разумное военное давление, чтобы обеспечить возможное примирение, реинтеграцию и реорганизацию талибов», — сказал представитель армии США Сонни Леггетт. «Мы будем продолжать бомбить талибов, пока они не согласятся поддерживать постоянное состоение войны".

https://www.anti-empire.com/us-and-taliban-on-verge-of-deal-to-extend-afghanistan-war-forever/ — цинк

Источник: Colonel Cassad

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