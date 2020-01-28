Денег нет! — Власти Петербурга отказались оплачивать блокадникам социальное такси

Согласно местным законам, льготный тариф полагается только инвалидам.

Чиновники и депутаты Санкт-Петербурга не нашли средств на то, чтобы обеспечить блокадников льготным транспортом. Родственница одного из жителей Петербурга, пережившего блокаду Ленинграда, написала возмущенный пост в соцсетях.

Марина Нериновская, пресс-секретарь петербургского управления антимонопольной службы, пыталась вызвать социальное такси из больницы домой для своего свекра-блокадника, но ей отказали. Женщине ответили, что везут по льготному тарифу только инвалидов.

В результате Нериновская не выдержала и решила написать губернатору Александру Беглову на страничку во «ВКонтакте». Женщине ответили, но ответ ее не удовлетворил. В сообщении «от губернатора» говорилось, что чиновники Смольного действуют строго в рамках Социального кодекса города, а там льготный тариф полагается только инвалидам.

Автор жалобы не успокоилась и написала депутатам Законодательного собрания. А те просто перенаправили ее письмо исполнительной власти с требованием ответить на жалобу, сообщила родственница блокадника. Вся переписка с отписками длилась несколько месяцев, отмечает Znak.com

Женщина выложила скрин письма из городского парламента, где написано, что у властей Петербурга просто нет денег, чтобы внести изменения в Социальный кодекс. Как нет их и для того, чтобы обеспечить блокадников социальным такси.

Накануне в Санкт-Петербурге проходили торжества в честь Дня полного освобождения города от фашистской блокады. Нериновская недоумевает: возложить венки к мемориалу на Пискаревском кладбище деньги есть, на инсталляцию на Васильевском острове они тоже имеются, а оставшимся в живых 5600 блокадникам на социальное такси их нет.

Очевидно, губернатор решил компенсировать отсутствие денег личным вниманием. Так, он самолично кормил участников праздничных мероприятий кашей ложечкой.

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