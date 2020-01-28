Арестованный партнер хабаровского губернатора решил продать доли в бизнесе

Бизнес-партнер и давний соратник губернатора Хабаровского края Сергея Фургала – Николай Мистрюков может продать свои доли в бизнесе из-за потери поддержки со стороны главы региона.

В настоящее время Мистрюков находится в московском СИЗО Лефортово по подозрению в двух заказных убийствах, совершенных в Хабаровске в 2004 и 2005 годах. Один из убитых, причастность к гибели которого инкриминируется Мистрюкову, – Олег Булатов – был партнером Фургала и Мистрюкова по бизнесу, с другим – Евгением Зорей – Фургал и Мистрюков судились за производственное помещение в Хабаровске, пишет «Восток-Медиа».

После задержания Мистрюкова Фургал открестился от партнера. Тем не менее, доказательства не только давней, но и прочной связи между Мистрюковым и Фургалом, которую сейчас глава Хабаровского края старается дезавуировать, можно найти в Едином государственном реестре юридических лиц.

Так, в настоящий момент они оба владеют по 25% долей уже упомянутых ООО «Дальпромснаб» (где Мистрюков еще и директор) и ООО «Алькума» (с 2009 по 2017 год – по 50%). Также Мистрюков владеет по 25% акций компаний «Торэкс», «Торэкс-Хабаровск», «УК Амурсталь», «Сталком». Такую же долю в каждой из перечисленных фирм имеет и Лариса Стародубова, с которой губернатор Хабаровского края вступил в брак в 2007 году. До 2017 года Стародубова и Мистрюков были собственниками ООО «Торэкс», ООО «Торэкс-Хабаровск» и ООО «Сталком» с долями по 50%. На сегодняшний день в их собственности также ООО «Диалог» (по 50%). Перечисленные ООО преимущественно связаны с заготовкой и продажей металлолома и древесины.

Между тем, деловыми партнерами сегодняшние глава региона и Мистрюков стали еще раньше – минимум в 2001 году, когда было создано ныне ликвидированное ООО «МИФ-Хабаровск». Название компания получила по первым буквам фамилий Мистрюкова и Фургала.

Кроме того, Мистрюков и Фургал с начала нулевых состоят в ЛДПР. Причем Мистрюков даже депутатом Законодательной думы Хабаровского края.

В конце прошлого года ряд СМИ Хабаровского края сообщили об обысках, которые, по их данным, прошли в компании «ТОРЭКС». По некоторым сведениям, эта компания принадлежит супруге губернатора Хабаровского края Сергея Фургала – Ларисе Стародубовой. Обыски связаны с возможным использованием теневых схем.

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