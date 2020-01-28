Израиль направил на Западный берег дополнительные войска перед «сделкой века» Трампа

Перед ожидаемой в 20.00 во вторник публикации «сделки века» президента США Дональда Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке Израиль перебрасывает дополнительные пехотные подразделения на Западный берег реки Иордан, сообщила пресс-служба армии.
«После оценки текущей ситуации, проведенной в Армии обороны Израиля, было решено направить в район долины реки Иордан дополнительные пехотные подразделения», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал план по урегулированию палестино-израильского конфликта. В СМИ его называют «сделкой века». Ожидается, что детали плана озвучат во вторник в 20.00 мск.
Кроме того, сообщалось, что срок для подготовки к реализации «сделки века» займет четыре года.
Иран назвал «сделку века» «бредовой», вместо которой предложил провести референдум, чтобы «все палестинцы: мусульмане, евреи и христиане – определили свое будущее».
В Палестине призвали «арабских и мусульманских послов» не участвовать в церемонии объявления Трампом деталей этого плана, назвав «сделку века» заговором.
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