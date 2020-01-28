Толстой не смог избраться вице-спикером ПАСЕ, назначен второй тур голосования

Парламентская ассамблея Совета Европы назначила второй тур голосования по избранию главы российской делегации зампреда Госдумы Петра Толстого вице-спикером ПАСЕ, сообщает «Интерфакс». В первом туре Толстой не набрал необходимого большинства голосов.

Председательствующий на заседании заявил, что при голосовании было роздано 174 бюллетеня, два из них были испорчены, в голосовании участвовали 172 делегата. За Толстого проголосовал 101 кандидат, тогда как большинство для принятия решения составляет 162 голоса.

Во втором туре Толстому необходимо набрать простое большинство голосов от числа присутствующих на заседании.

Накануне делегат от Украины, представитель партии «Слуга народа» Мария Мезенцева заявила, что «риторика Толстого противоречит европейским ценностям», и предложила провести отдельное закрытое голосование по избранию Толстого вице-спикером. Участники заседания поддержали это предложение.

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