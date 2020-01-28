Россия закрывает границу с Китаем на фоне эпидемии коронавируса

Три региона на Дальнем Востоке России закрыли границу с Китаем до 7 февраля на фоне опасений в связи со вспышкой эпидемии коронавируса в этой стране.
Об этом сообщил ТАСС во вторник со ссылкой на губернатора Хабаровского края.
Решение коснется пограничных переходов в Еврейской автономной области, Хабаровском крае и Амурской области, сообщает ТАСС.
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