Россия закрывает границу с Китаем на фоне эпидемии коронавируса

Три региона на Дальнем Востоке России закрыли границу с Китаем до 7 февраля на фоне опасений в связи со вспышкой эпидемии коронавируса в этой стране.

Об этом сообщил ТАСС во вторник со ссылкой на губернатора Хабаровского края.

Решение коснется пограничных переходов в Еврейской автономной области, Хабаровском крае и Амурской области, сообщает ТАСС.

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