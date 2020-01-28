Программу «АБВГДейка» закрыли после 45 лет в эфире

28.01.2020, 13:51, Новости дня

Детская телепередача «АБВГДейка» будет закрыта в связи с окончанием контракта, сообщили в пресс-службе телеканала «ТВ Центр».

Передача выходила в течение 45 лет, последние 20 лет она выходила на «ТВ Центре».

«Наступает время перемен, меняется и сам канал, и телевидение в целом. В последние годы появилось множество специализированных детских каналов для самой юной аудитории», – передает «Интерфакс».

Художественного руководителя передачи Татьяну Черняеву и всех создателей программы телеканал поблагодарил «за многолетний труд, профессионализм и любовь к своему делу».

Напомним, ранее в январе ведущий передачи Алексей Лысенков рассказал газете ВЗГЛЯД, что легендарному телешоу «Сам себе режиссер» пришло время либо закрываться, либо переформатироваться, и канал выбрал последний вариант.



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