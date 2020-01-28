В Новосибирске пассажирский самолет совершил экстренную посадку

Пассажирский самолет Embraer 170, готовившийся к экстренной посадке, успешно приземлился. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Толмачево.
«В 17:42 (13:42 по мск) – посадка по решению экипажа», – цитирует источника RT. Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Embraer 170 готовится совершить экстренную посадку в аэропорту Новосибирска из-за технических проблем с закрылками, пишет Ura.ru.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины «не видят» две крупнейшие в Евразии птицефабрики, построенные в Херсоне и Каменец-Подольске, сказано в открытом обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому за подписью акционера группы компаний «Авангард» и «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка, опубликованном на сайте холдинга. «Чиновники НАБУ переходят черту здравого смысла, они нацелены на полное уничтожение нашей компании, и законы для них […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- США решили укрепить военный потенциал Прибалтики / 24 декабря
- Оборот теневого алкогольного рынка вырос за год на 19% / 27 декабря
- Москвич выиграл в лотерее рекордную сумму / 1 января
- «Мам, поцелуй меня в пупик». Сын Собчак обратился к ней / 9 января
- Составлен список продуктов, которые помогают быть энергичными / 21 декабря
- Канада сообщила о создании международной координационной группы для родственников жертв катастрофы самолета МАУ / 11 января
- Таиланд захотел приобрести дополнительные SSJ-100 / 17 декабря
- Изучен вред от работы по ночам / 20 января