Стало известно о гибели ответственного за атаку на Сулеймани офицера ЦРУ

При крушении американского военного самолета в афганской провинции Газни погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д’Андреа.

Д’Андреа курировал операции на Ближнем Востоке, в том числе атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани, информирует иранское агентство Mehr со ссылкой на источники в российской разведке.

Изначально сообщалось, что в Газни разбился лайнер Ariana Afghan Airlines, летевший в Нью-Дели, однако представители авиакомпании опровергли эту информацию. Позже СМИ со ссылкой на источники сообщили, что рухнувший в Афганистане самолет относился к вооруженным силам США.

Ответственность за сбитый американский самолет в Афганистане взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Талибан».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины «не видят» две крупнейшие в Евразии птицефабрики, построенные в Херсоне и Каменец-Подольске, сказано в открытом обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому за подписью акционера группы компаний «Авангард» и «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка, опубликованном на сайте холдинга. «Чиновники НАБУ переходят черту здравого смысла, они нацелены на полное уничтожение нашей компании, и законы для них […]