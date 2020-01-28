Стало известно о гибели ответственного за атаку на Сулеймани офицера ЦРУ

28.01.2020, 13:44, Новости дня

При крушении американского военного самолета в афганской провинции Газни погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д’Андреа.

Д’Андреа курировал операции на Ближнем Востоке, в том числе атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани, информирует иранское агентство Mehr со ссылкой на источники в российской разведке.

Изначально сообщалось, что в Газни разбился лайнер Ariana Afghan Airlines, летевший в Нью-Дели, однако представители авиакомпании опровергли эту информацию. Позже СМИ со ссылкой на источники сообщили, что рухнувший в Афганистане самолет относился к вооруженным силам США.

Ответственность за сбитый американский самолет в Афганистане взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Талибан».



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