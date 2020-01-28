Подозреваемого в поджоге работницы магазина задержали в Пермском крае

28.01.2020, 13:44, Новости дня

Задержан подозреваемый в поджоге женщины в магазине в Соликамске, сообщил СУ СК Пермского края.

Инцидент произошел вечером 27 января, сообщается на сайте ведомства.

Подозреваемый пришел в магазин, где работала его знакомая, он облил ее бензином и поджег, после чего покинул помещение.

«Находившаяся там же коллега потерпевшей, потушила пламя огнетушителем, и вызвала скорую помощь. Потерпевшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с термическими ожогами», – отмечается в сообщении.

«Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 41-летнего жителя Соликамска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью», – добавили в СК.

Вскоре подозреваемому предъявят обвинение, сейчас решается вопрос о его аресте.

«Состояние женщины тяжелое, сейчас она находится в реанимации краевой больницы имени Вагнера в городе Березники. Женщина получила ожоги 35% тела», – сказали в больнице имени Вагнера, где лежит пострадавшая, передает РИА «Новости».

Ранее в соцсетях появилось видеозапись с камер наблюдения магазина. По этим данным, поджег совершил бывший супруг пострадавшей.

В августе 2019 года пятилетняя девочка в Новокузнецке получила тяжелые ожоги во время прогулки. По данным следствия, одежду на ребенке случайно подожгли двое соседских детей.



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