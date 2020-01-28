Подозреваемого в поджоге работницы магазина задержали в Пермском крае

Задержан подозреваемый в поджоге женщины в магазине в Соликамске, сообщил СУ СК Пермского края.
Инцидент произошел вечером 27 января, сообщается на сайте ведомства.
Подозреваемый пришел в магазин, где работала его знакомая, он облил ее бензином и поджег, после чего покинул помещение.
«Находившаяся там же коллега потерпевшей, потушила пламя огнетушителем, и вызвала скорую помощь. Потерпевшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с термическими ожогами», – отмечается в сообщении.
«Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 41-летнего жителя Соликамска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью», – добавили в СК.
Вскоре подозреваемому предъявят обвинение, сейчас решается вопрос о его аресте.
«Состояние женщины тяжелое, сейчас она находится в реанимации краевой больницы имени Вагнера в городе Березники. Женщина получила ожоги 35% тела», – сказали в больнице имени Вагнера, где лежит пострадавшая, передает РИА «Новости».
Ранее в соцсетях появилось видеозапись с камер наблюдения магазина. По этим данным, поджег совершил бывший супруг пострадавшей.
В августе 2019 года пятилетняя девочка в Новокузнецке получила тяжелые ожоги во время прогулки. По данным следствия, одежду на ребенке случайно подожгли двое соседских детей.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Канадские специалисты сообщили, что с помощью микродоз лития можно справиться с болезнью Альцгеймера. Положительный эффект от данного способа лечения был обнаружен в результате экспериментов с лабораторными мышами. Инициаторами проведения ряда экспериментов выступили сотрудники Университета Макгрилла. Ученые представили первые результаты экспериментальной терапии болезни Альцгеймера на основе воздействия литием. У крыс, которые стали участниками эксперимента, наблюдались основные […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- СБУ сообщила, что военнослужащая Нацгвардии подозревается в сотрудничестве с МГБ ДНР / 16 января
- Уровень оптимизма россиян вырос впервые за три года / 30 декабря
- Емельяненко отравил Кокляева в глубокий нокаут уже в первом раунде / 30 ноября
- Россия собралась проверить военный объект США в Германии / 28 января
- Большинство освобожденных украинцев можно выписать из «Феофании» в течение недели – замглавврача / 2 января
- Пушков отреагировал на заступничество ФРГ за «Северный поток – 2» словами известной песни / 21 декабря
- Заслуженный спасатель РФ погиб во время плавания в бассейне фитнес-клуба / 21 января
- Внедорожник Mitsubishi Pajero получит платформу от Nissan Patrol / 15 декабря