Под Иркутском грузовой поезд сошел с рельсов

Грузовой поезд с углем сошел с рельсов в Иркутской области на станции Мегет недалеко от Ангарска. По данным RT, в составе было 66 вагонов, сошли с рельсов 26.
На месте работают следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте и сотрудники ВСЖД. Информации о пострадавших не поступало.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины «не видят» две крупнейшие в Евразии птицефабрики, построенные в Херсоне и Каменец-Подольске, сказано в открытом обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому за подписью акционера группы компаний «Авангард» и «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка, опубликованном на сайте холдинга. «Чиновники НАБУ переходят черту здравого смысла, они нацелены на полное уничтожение нашей компании, и законы для них […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Сторонники Гуайдо устроили штурм парламента Венесуэлы / 5 января
- Песков оценил идею дать регионам Украины и Белоруссии право присоединяться к России / 21 января
- NASA создаст на МКС «отель для роботов» / 4 декабря
- В РФ отменили обязательную сертификацию лекарств / 27 ноября
- На блогера «Короля мерседесов» напали с ножом в новогоднюю ночь / 3 января
- Мишина и Кот одержали победу на «Танцах со звездами» / 25 ноября
- Минтруд заявил о невозможности поменять электронную трудовую книжку на бумажную / 24 декабря
- Модель plus size Деми Роуз в образе брюнетки показала тело в микрокупальнике / 20 декабря