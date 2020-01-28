Первый замглавы ГБР Бабиков отрицает, что являлся адвокатом Януковича

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков, ранее работавший в адвокатском объединении Aver Lex, заявил, что никогда не представлял интересы экс-президента Украины Виктора Януковича, в частности при расследовании дел Майдана. Об этом Бабиков заявил на пресс-конференции в Киеве 28 января, передает корреспондент «ГОРДОН».

«Я не представлял права и интересы Януковича, тем более в делах Майдана», – сказал Бабиков.

Он отметил, что не был знаком с бывшим президентом и не подписывал с ним договоров об оказании юридических услуг; защитой Януковича занимались другие сотрудники объединения Aver Lex.

«Кто-нибудь из вас с 2014-го до 2020 года хоть раз слышал мое имя как адвоката, предоставлявшего ему правовую помощь?» – обратился Бабиков к журналистам.

Появление ходатайств по делу Майдана, под которыми стоит его подпись, юрист пояснил тем, что из-за ограниченных сроков подачи процессуальных документов «иногда возникает техническая необходимость подписать документы адвокату, который фактически находится в адвокатском объединении».

20 января на сайте ГБР появилась информация о назначении Бабикова на должность первого заместителя директора.

18 января Адвокатская совещательная группа, члены семей героев Небесной сотни и правозащитники обращались к врио директора ГБР Ирине Венедиктовой и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить назначения Бабикова заместителем директора ГБР.

Как отмечал «Голос Америки» , Венедиктова «не усматривает препятствий в том, чтобы доверить адвокату Януковича аудит дел Майдана». Она заявила родственникам погибших на Майдане, что конкурсная комиссия не обнаружила у Бабикова конфликта интересов. Венедиктова утверждала, что ее первый зам не будет куратором расследования, связанного с делами Майдана.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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