Боевики неделю блокируют миссии ОБСЕ проезд в район разведения сил и средств в Петровском

Боевики уже неделю отказывают в доступе наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в район разведения сил и средств в Петровском Донецкой области. Об этом сообщает украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на странице в Facebook штаба операции Объединенных сил.

В ежедневном отчете миссии от 27 января говорится, что 25 и 26 января на блокпосту примерно в 3 км севернее участка разведения сил и средств в районе Петровского боевики снова запретили патрулю проезд в направлении участка разведения.

«25 и 26 января на блокпосте вооруженных формирований примерно в 3 км к северу от н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) вооруженные члены вооруженных формирований вновь отказали патрулям миссии в проезде на юг в направлении участка разведения в районе Петровского, сославшись на «приказы от командиров», «проведение комплекса спецмероприятий» и «работ по разминированию в этом районе», – говорится в отчете миссии.

Ограничение свободы передвижения патрулей СММ фиксируются ежедневно в течение недели, подчеркнули украинские военнослужащие в СЦКК.

Кроме того, в эти дни беспилотник миссии малого радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вероятно вследствие глушения).

«Такие действия могут иметь целью скрыть деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и нарушения Минских договоренностей. Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что действия по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата миссии являются недопустимыми», – отметили в СЦКК.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування… Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Teisipäev, 28. jaanuar 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В четверг президент РФ Владимир Путин встретится с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля. «30 января в Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, который посетит Россию с кратким рабочим визитом», – передает сообщение Кремля ТАСС. Ранее стало известно, что Нетаньяху поедет в Москву в среду, чтобы проинформировать […]