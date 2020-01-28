Мнение: Зеленский врет не только нагло, но и подло

Вообще, ужасно, когда осознаешь какие пигмеи и ничтожества находятся на вершине политической пирамиды. Даже, когда речь идет о Украине. Вот целый президент Украины заявляет: «Мы никогда не забудем Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе с экипажем первыми разбили раму «Аушвица»; всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро».

Вообще, ужасно, когда осознаешь какие пигмеи и ничтожества находятся на вершине политической пирамиды. Даже, когда речь идет о Украине. Вот целый президент Украины заявляет: «Мы никогда не забудем Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе с экипажем первыми разбили раму «Аушвица»; всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро».

А ведь Зеленский, типа, «образованный», «экономист» с дипломом! И вот этот «экономист» в ранге президента стоит перед микрофонами, под камерой и оголтело врет! Причем, врет нахально, подло и цинично! Вот именно украинцы освободили Освецим, никто иной! Ну, еще еврей один помог. А как же без него-то в Освенциме? Все слышат? Все запомнили?

А теперь по пунктам:

«100-я стрелковая Львовская дивизия» – сформирована 18 марта 1942 года в Вологде в Архангельском ВО. Личным составом дивизия комплектовалась в основном за счет военнообязанных Вологодской, Архангельской областей и Коми АССР.

В составе 38-й армии дивизия принимала участие в Проскуровско-Черновицкой операции (4 марта – 17 апреля 1944). 27 июля 1944 года в ходе Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции вместе с другими частями 1-го Украинского фронта освободила Львов, в честь чего в этот же день дивизия получила почетное наименование «Львовской». Ну, то есть, самая что ни на есть посконно русская! Точнее советская!

Где формировались другие дивизии, участвовавшие в освобождении лагеря Освенцим?

286-я стрелковая дивизия была сформирована в августе 1941 г. в Череповце;

322-я стрелковая дивизия сформирована в августе 1941 г. в г. Горьком;

107-я стрелковая дивизия 2-го формирования сформирована в июле 1942 г. из 11-й стрелковой бригады Закавказского фронта.

Идем дальше!

Лагерь смерти и большинство его филиалов находились в полосе наступления 60-й армии 1-го Украинского фронта, которой командовал генерал-полковник Павел Алексеевич Курочкин.

Фронтом в этот момент командовал генерал армии Николай Федорович Ватутин.

24-25 января 1945 г. соединения 106-го стрелкового корпуса 60-й армии, которым командовал генерал-майор Павел Федосеевич Ильиных: 100-я дивизия генерал-майора Красавина Федора Михайловича; 322-я дивизия генерал-майора Маслова Василия Трофимовича освободили два восточных филиала концлагеря – Моновиц и Зарац.

27 января 286-й стрелковой дивизией генерал-майора Михаила Даниловича Гришина из 115-го стрелкового корпуса генерал-майора Козачека Сергея Борисовича, входившего в 59-ю армию генерал-лейтенанта Коровникова Ивана Тереньтьевича, был освобожден филиал Аушвица – Явожно.

В тот же день 100-я стрелковая дивизия генерала Федора Михайловича Красавина освободила Аушвиц.

28 января 107-я стрелковая дивизия полковника Василия Яковлевича Петренко освободила Биркенау.

А теперь о тех, кто непосредственно первым ворвался на территорию лагеря.

В архивных документах Полевого управления 60-й армии значится, что в период с 26 по 27 января 1945 года 100-я стрелковая дивизия во взаимодействии с 322 и 148-й стрелковыми дивизиями овладела городом Освенцим (ЦА МО РФ, фонд 417, опись 10564, дело 1286, листы 101-102; дело 1253, лист 29).

В журнале боевых действий 100-й стрелковой дивизии за январь 1945 года записано, что к концу дня 26 января 1945 года 472-й стрелковый полк овладел городом Освенцим и в течение дня овладел Бабице, Бжезинка (ЦА МО РФ, фонд 1277, опись 1, дело 80, лист 6).

В политдонесении 100-й стрелковой дивизии значится, что в боях за Освенцим особо отличились бойцы 472-го стрелкового полка: младший сержант Авдеев Василий Ефимович, красноармейцы Никитский (инициалов нет) и Багаров Максим Семенович, которые первыми ворвались в населенный пункт Освенцим и вступили в бой с врагом. Впоследствии они были представлены к правительственным наградам: Авдеев – к ордену Отечественной войны I степени, Никитский и Багаров – к ордену Славы III степени (ЦА МО РФ, фонд 1277, опись 1, дело 153, лист 34).

Ни майор Шапиро, ни танкист Игорь Побирченко в вышеуказанных документах не упоминаются.

В политдонесении 106-го стрелкового корпуса за январь 1945 года имеются сведения об освобождении узников концлагеря в Освенциме, их свидетельские показания. Сведений о том, кто именно открыл ворота концлагеря в политдонесении нет. В оперативных документах 106-го стрелкового корпуса таких сведений также не имеется.

Сведениями о существовании штурмового отряда (батальона) в составе 106-го стрелкового корпуса ЦА МО РФ не располагает.

По архивным документам установлено, что майор Шапиро Анатолий Павлович, 1913 г.р., еврей, уроженец г. Краснограда Харьковской области (так в тексте) по состоянию на январь 1945 года проходил службу в 106-м стрелковом корпусе в должности помощника начальника оперативного отдела. Сведений о том, что он являлся командиром штурмового отряда 106-го стрелкового корпуса и принимал непосредственное участие в освобождении узников концлагеря, не выявлено (ЦА МО РФ, картотека учета офицерского состава; фонд 998, опись 2, дело 17, лист 74).

Более того, представить, что офицер оперативного отдела корпуса вдруг отправится в одну из дивизий корпуса, чтобы возглавить некий «штурмовой отряд» это такой же нонсенс, как представить, что начпрода полка отправят служить в оперативный отдел корпуса…

В картотеке учета награжденных значится, что Шапиро А.П. приказом Командующего 60-й армии от 30 апреля 1945 года № 068/н был награжден орденом Отечественной войны I степени. В наградном листе к приказу сведений о непосредственном участии Шапиро А.П. в освобождении узников из концлагеря Освенцим не имеется.

По архивным документам установлено, что Побирченко Игорь Гаврилович, 1923 года рождения, уроженец г. Киев, в 1945 году проходил службу в 1448-м самоходном артиллерийском полку 1-го Украинского фронта в должности командира самоходной установки Су-76, в воинском звании «гвардии старшина». В период с 26 по 27 января 1945 года 1448-й самоходный артиллерийский полк вел бои по обеспечению переправы через реку Пшешма в районе Подзагурне (ЦА МО РФ, ф.1448 самох.-арт.п, оп. 445097С, д.1, л. 29-30).

Сведений об участии Побирченко И.Г. в освобождении узников из концлагеря Освенцим в архивных документах 1448-го самоходного артиллерийского полка не имеется.

Побирченко И.Г. приказом 1448 самоходного артиллерийского полка от 27 февраля 1945 года № 03/н был награжден медалью «За отвагу», приказом этого же полка от 04 июня 1945 года №08/н – медалью «За боевые заслуги». В вышеупомянутых приказах участие Побирченко И.Г. в боях за Освенцим не отражено.

Каким образом он оказался лейтенантом и командиром Т-34 у ворот Освенцима, нужно спросить у самого ветерана, но он, к сожалению, скончался в 2012 году. Странно тут и то, что о своем личном первенстве в освобождении лагеря Игорь Гаврилович впервые вспомнил только в 2005 году, когда его привезли в Польшу в составе официальной украинской делегации.

Но не станем упрекать ветерана в нестыковках. Вполне возможно, что все было именно так, как он описывает в своих воспоминаниях. Речь о другом – о нечистоплотности и подлости нового президента Украины, который отлично отдает себе отчет, что и Освенцим, и Польшу, и Украину, и всю Восточную Европу освобождала Советская армия. Армия Советского Союза – интернациональная, преданная своему вождю – Сталину, под красными знаменами и звездами!

А национальная «украинская» армия, та самая, за которую теперь так топит Зеленский, в это время уже пряталась по лесам и стреляла освободителям в спину, вела массовый террор против своих же украинцев на освобожденных землях западной Украины. Или отступала с гитлеровцами все дальше на запад, неся на петлицах эсэсовские знаки, и знаки охраны лагерей смерти, где не мало преуспела в уничтожении соотечественников и родственников этого самого Зеленского.

И потому он просто жалок и ничтожен!

Источник: Блог Влада Шурыгина

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