Генпрокуратура Таджикистана подтвердила арест 113 человек за причастность к «Братьям-мусульманам»

28.01.2020, 13:33, Новости дня

Генпрокуратура Таджикистана спустя почти месяц подтвердила, что силовики арестовали 113 человек, которые обвиняются в причастности к международной террористической организации «Братья-мусульмане» («Ихвон-ул-муслимин»). Среди арестованных оказались два иностранца, один сотрудник администрации города Исфара, а также более 20 человек из высших учебных заведений и ряда госучреждений, сообщил генеральный прокурор республики Юсуф Рахмон.

«Следователи органов прокуратуры совместно с сотрудниками правоохранительных органов (МВД, ГКНБ) проводят расследование, по уголовному делу арестованы уже 113 человек. В отношении других членов этой террористической организации продолжаются оперативно-следственные, розыскные мероприятия», – сообщил Рахмон на пресс-конференции в Душанбе. 

«Цель этой организации – насильственное свержение власти и установление исламского государства в той или иной стране. Почти во всех странах эта организация признана террористической и экстремистской, и ее деятельность запрещена», – заявил генпрокурор Таджикистана. 

Это первое официальное подтверждение многочисленных арестов подозреваемых в причастности к «Братьям-мусульманам» в Таджикистане, хотя аресты, по данным таджикской службы Радио Свобода/Радио Озоди, начались еще в начале января. Представитель администрации Института языков Таджикистана в беседе с Радио Свобода подтвердил, что под арестом находятся пять сотрудников этого учебного заведения, в том числе преподаватели арабского языка, и  сообщил, что правоохранители потребовали от сотрудников вуза хранить молчание и не говорить с журналистами. 

В 2006 году решением Верховного суда Таджикистана «Братья-мусульмане» были внесены в списки запрещенных организаций в стране. Задержанным грозит до 10 лет тюремного заключения. 



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