Грузия и Казахстан готовят эвакуацию своих граждан из китайского Уханя

Власти Грузии приняли решение эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV, а также приостановить авиасообщение с Китаем. Об этом 28 января заявила журналистам министр здравоохранения республики Екатерина Тикарадзе.

«Полеты будут прекращены, планируется эвакуация наших граждан. Сегодня во второй половине дня у нас будет встреча, где мы примем решение, какими путями эвакуируем их, – сказала министр. – К этому времени опасности распространения вируса в Грузии нет, однако это не означает, что она не может появиться. Мы делаем все для того, чтобы свести к минимуму риски возникновения опасности».

По данным посольства Грузии в Китае, в Ухане, который является эпицентром заболевания, находятся пять граждан Грузии. Рейсы Пекин – Урумчи – Тбилиси, запланированные на 25 и 27 января, уже не были выполнены.

Власти Казахстана 28 января также заявили, что готовятся направить спецборт в Китай для вывоза 98 казахстанских студентов.

«Идет обзвон студентов, и в зависимости от количества пожелавших будем прорабатывать отправку специального борта. Получение дипломатического разрешения находится на стадии согласования с Китаем», – заявил замминистра иностранных дел Казахстана Шахрат Нурышев на пресс-конференции в правительстве. Ранее власти Казахстана заявляли, что власти Китая из-за карантина не разрешают вывезти из города около ста казахстанских студентов.

Нурышев подтвердил, что китайская сторона «просила по возможности оставить всех граждан по месту проживания».

«Но в то же время, они сказали, что в случае настоятельных просьб от иностранных государств они готовы рассмотреть вопрос об эвакуации и выезде граждан этих стран», – сказал чиновник.

*****

По состоянию на утро 28 января от осложнений, вызванных коронавирусом 2019-nCoV, умерли более 100 человек, случаи заболевания зафиксированы уже более чем в десяти странах. Стремительное распространение инфекции вызывает беспокойство властей многих государств.

Большинство пограничных пунктов пропуска на российском Дальнем Востоке приостановили работу до 1 февраля. В Приморском крае сейчас действуют только железнодорожные пункты пропуска, автомобильные не работают. Авиакомпании «Якутия» и Nordstar отменили рейсы в Китай и вывозят с китайских курортов уже отдыхающих там туристов.

Госдепартамент США призвал американцев по возможности воздержаться от поездок в Китай.

Канада ограничилась рекомендацией не ездить в провинцию Хубэй, с которой началось распространение заболевания.

Малайзия запретила въезд туристам из этой провинции.

В Макао запретили вход в казино жителям китайской провинции Хубэй,

Монголия в качестве меры предосторожности уже закрыла границу с Китаем.

Те же меры предприняли власти Кыргызстана.

Казахстан приостановил с Китаем железнодорожное сообщение: два пассажирских поезда: «Урумчи – Алматы-2» и «Алматы-2 – Нур-Султан – Урумчи» временно отменены.

Власти Японии и Индии 28 января приняли решение о вывозе своих граждан из Уханя.

Власти Германии, Франции также изучают возможности для эвакуации своих граждан.

В Китае было зарегистрировано 106 смертей от нового коронавируса (2019-нКоВ). Китайские власти подтвердили, что смерть также является первой в Пекине.

ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока не объявила в связи с вирусом режим международной чрезвычайной ситуации.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В четверг президент РФ Владимир Путин встретится с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля. «30 января в Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, который посетит Россию с кратким рабочим визитом», – передает сообщение Кремля ТАСС. Ранее стало известно, что Нетаньяху поедет в Москву в среду, чтобы проинформировать […]