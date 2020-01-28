Кремль опроверг наличие решений об объединении СК и прокуратуры

Решений насчет объединения Следственного комитета и прокуратуры не принималось, дискуссий на этот счет нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я вам могу сказать, что каких-либо решений на этот счет не принималось, какой-либо дискуссии на этот счет нет», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос журналиста, рассматривает ли президент вариант объединения Следственного комитета и прокуратуры.

Напомним, ранее новый генпрокурор РФ Игорь Краснов высказался о противостоянии Генпрокуратуры и СК.

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