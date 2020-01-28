Британские ученые из Кембриджа выяснили, чем питались древние римляне

Британские эксперты рассказали, из каких продуктов состоял рацион питания у древних римлян. Исследователи из Кембриджа нашли книгу кулинарных рецептов «Apicius», составленную в 4-5 в.в., некоторые блюда, указанные в ней, могли быть позаимствованы у племен вандалов.
Сотрудники Кембриджского университета изучили один из рецептов древних римлян. В нем описывалось приготовление мясных котлет с хлебом, пропитанных белым вином, с добавлением специй, ягод, кедровых орехов и перца. Однако после вторжения германских племен вандалов богатые римляне начали питаться в основном белками растительного происхождения.
Также возле испанского побережья исследователи обнаружили затонувшее античное судно, перевозившее гарум, известный под названием «римский кетчуп». Он готовился из крови и внутренностей рыбы методом брожения. Помимо «римского кетчупа» исследователи нашли на судне амфоры с оливковым маслом и вином.
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