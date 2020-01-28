SIPRI: Китай обогнал Россию и стал вторым производителем оружия в мире

Экспертам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) впервые удалось проанализировать объемы производства оружия китайскими компаниями. Выяснилось, что в 2017 году четыре компании из Китая продали оружия на 16,4 миллиарда долларов больше, чем десять крупнейших российских конкурентов. В результате Китай стал второй страной мира по производству вооружений после США, следует из доклада.

Как пишут эксперты института, доклад представляет собой «наиболее полную на сегодняшний день картину производства оружия китайскими компаниями»: ранее оценить объёмы было невозможно из-за нехватки данных. Однако специалисты изучили показатели четырех китайских компаний за 2015–2017 годы, о которых доступна «надёжная финансовая информация» на фоне выхода на биржу.

В SIPRI подчеркнули, что в 2017 году в топ-20 производителей оружия входили 11 американских, шесть европейских и три российских компании. Если бы рейтинг составлялся сейчас, то все четыре китайских компании вошли бы в топ-20, при этом три из них — в первую десятку.

Совокупный объем продаж вооружений четырех китайских компаний в 2017 году составил 54,1 миллиарда долларов. В SIPRI считают, что китайские компании могут занижать свои показатели.

Таким образом, по данным SIPRI, Россия опустилась на третье место в мире по производству оружия. В декабре институт сообщал, что в 2018 году объем продаж российских компаний снизился до 36,2 миллиарда долларов – 8,6 процентов от общего объёма в мире. США продали оружия и оказали военные услуги на 246 миллиардов долларов (59 процентов от общего объёма продаж).

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