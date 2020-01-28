Сирийская армия окружила форпост террористов в Идлибе

Подконтрольные Дамаску военные полностью окружили город Маарет-Нааман на юго-востоке провинции Идлиб, где находится крупный форпост террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Как информирует арабский телеканал «Аль-Хадас», отряды правительственных сил взяли под свой контроль район на востоке города и полностью окружили Маарет-Нааман. Отмечается, что в последние часы сирийская армия овладела районом Джабаль эз-Завия и таким образом замкнула кольцо вокруг города, передает ТАСС.

Командование ВС Сирии начало наступление в Идлибе 19 декабря 2019 года. Войскам удалось освободить 46 населенных пунктов на юге и востоке провинции и вернуть под контроль территорию в 320 кв. км. В понедельник передовые подразделения сирийской армии окружили с трех сторон наблюдательный пост турецких военных в поселке Маар-Хаттат к югу от Маарет-Наамана. Кроме того, силы Сирийской арабской армии (САА) нанесли артиллерийский удар по боевикам в Идлибе.

Идлиб — единственный регион Сирии, который с 2012 года остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях Сирии. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.

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