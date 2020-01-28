Мнение: Либералы должны бы радоваться «вечному» Путину, а они своего счастья не понимают!

Как-то мимо меня прошло предложение для Владимира Владимировича про тотальную несменяемость. Если кто-то также пропустил, в ходе общения с ветеранами, 97-летний участник войны, контр-адмирал Анатолий Климов предложил президенту буквально оставаться "пока не надоест". Точная цитата практически: «Чтобы народ сам решал – кого продлить в президенты, а кого поблагодарить за усилия».



И тишина почему-то в эфире, хотя заметим, конечно и ожидаемо — Путин отказался. И объяснил, что, понимает, что мы все тут волнуемся и что не хочет повторения времен СССР, когда анекдот был, после череды уходов генсеков — диктор на телевидении говорит вечером: "Дорогие товарищи, вы не поверите, но от нас опять ушел Генеральный Секретарь…". Только вот либералы радоваться должны такой инициативе, а они Госсовет обсуждают, дескать Путин не хочет уходить….

Ну, а серьезно, меня тут уже и правда засыпали вопросами, но я даже не юрист. Хотя логически можно и поиграть.

Хочу ли я, чтобы Путин остался после 2024 — очень хочу. А кто не хочет? Либерда, кстати, как я уже сказал — больше нас должна за это голосовать. Ведь объективно, при Путине у них и деньги есть, и говорят, что захотят и даже родная милиц… полиция их бережет. От нежно любящего демократов народа. Покажите мне, например, кто любит Познера, который назвал Россию "уродливой"? Кац, Альбац, Шац, Ургант, Макаревич, Воданаева и еще 2%?

И я фигею — уважаемая госпожа Альбац на нашем любимом радио вообще перлы выдает: "Путин нарушил данное Медведеву обещание, что он вернется в президентское кресло на пересменку". О, расклады, правда? А Медведев, хочется спросить — знает? И тут такой кипишь впереди, а у них "пересменка"… все же по Фрейду, об том ниже.

Хотя в целом еще и еще раз — вот, чтобы сейчас Путин не делал — им бы радоваться от души, что система, что выстроенна им демократически дает гадить. Ведь прийдет кто-то не такой терпеливый, как Путин — и будет бо-бо. Вон в США что делают с такими товарищами, а у нас заповедник для непуганных. Но зато они же воют — что дескать, снова 1937-й. Напомните, кто-нибудь, а тогда тоже в Жан-Жаке вкусно кормили, донатили из всех щелей и разрешали хорошо жить на деньги "Газпрома"? Дочерей по американским универам пристраивать, в Европу много раз в году гонять в отпуск… Может я не те учебники читал?

И, да, очень хочется, что Путин остался в Госсовете, короче, с пенсией у ВВП напряги, хоть после 65, хоть после 85 — похоже не светит. Хотя, надо заметить, вот еще и еще раз — не слушают у нас либералы народ. Уважаемый ветеран так тонко намекнул про "кого поблагодарить за усилия", что несменяемому главреду Венедиктову икаться должно — а он руками разводит, говорит — нечего не понимаю, коллега Альберт Лекс издевается. Кстати, тут один товарищ попросил вас провести так сказать "экспертизу" — в комментариях по ссылке найдете — пожелал я ему "ужасной смерти" или не пожелал. По Фрейду ведь боятся, ведь чувствуют тем самым местом, на которое любой спор сводят — а все равно истерят, что им плохо.

А вы как считаете — отпустим Путина на отдых? Хотя, когда там уже технологии-то дойдут — я бы оцифровал и оставил еще лет на 200. А может и больше — как пойдет. И либералов, кстати, тоже — чтобы нам не дай бог не забыть, что они про нас думают и где они нас видели.

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!

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