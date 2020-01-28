Ученые сравнили зависимость от гаджетов с курением

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого сравнили зависимость от гаджетов с пассивным курением. Как считают специалисты, обе привычки имеют много общих признаков.
Большое количество людей много времени посвящает смартфонам, что негативно влияет на детей, перенимающих эту манеру у своих родителей. Эксперты привели пример с матерью, которая одной рукой кормит ребенка, а во второй держит девайс. Этот факт с ранних лет демонстрирует младенцу модель поведения, откладывающуюся в его памяти. Как отметили ученые, подростки хоть и понимают опасность данной зависимости, но не способны ее побороть. К этой привычке ребят неосознанно склоняют старшие родственники. Описанная ситуация похожа на то, как пассивное курение вызывает желание сделать затяжку.
В 2017 году научные сотрудники обнаружили повышенный интерес к кнопочным устройствам. Растущие продажи этих гаджетов связали с усталостью клиентов от постоянного доступа к социальным сетям.
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