Ученые сравнили зависимость от гаджетов с курением

28.01.2020, 13:21, Разное

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого сравнили зависимость от гаджетов с пассивным курением. Как считают специалисты, обе привычки имеют много общих признаков.
Большое количество людей много времени посвящает смартфонам, что негативно влияет на детей, перенимающих эту манеру у своих родителей. Эксперты привели пример с матерью, которая одной рукой кормит ребенка, а во второй держит девайс. Этот факт с ранних лет демонстрирует младенцу модель поведения, откладывающуюся в его памяти. Как отметили ученые, подростки хоть и понимают опасность данной зависимости, но не способны ее побороть. К этой привычке ребят неосознанно склоняют старшие родственники. Описанная ситуация похожа на то, как пассивное курение вызывает желание сделать затяжку.

В 2017 году научные сотрудники обнаружили повышенный интерес к кнопочным устройствам. Растущие продажи этих гаджетов связали с усталостью клиентов от постоянного доступа к социальным сетям.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины «не видят» две крупнейшие в Евразии птицефабрики, построенные в Херсоне и Каменец-Подольске, сказано в открытом обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому за подписью акционера группы компаний «Авангард» и «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка, опубликованном на сайте холдинга.  «Чиновники НАБУ переходят черту здравого смысла, они нацелены на полное уничтожение нашей компании, и законы для них […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика