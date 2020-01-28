В Кремле отреагировали на сообщения об отставке главы Чувашии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможной отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева. Он заявил, что на настоящий момент указа об отставке нет.

«Я могу только констатировать, что на настоящий момент указа нет. Как вы знаете, кадровые решения мы никогда не анонсируем», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее некоторые СМИ сообщили, что решение об отставке Игнатьева уже принято. Сам глава Чувашии в это время выступил с ежегодным посланием госсовету республики.

Напомним, Игантьева раскритиковали после появления в Сети видео, на котором он вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии.

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев назвал поведение главы Чувашии недопустимым, а в «Единой России» поступок главы региона сочли «моральным уродством», пообещав рассмотреть вопрос об исключении Игнатьева из партии.

Сам Игнатьев заявил, что относится к сотрудникам МЧС уважительно, и отверг домыслы и слухи о «непочтительном отношении» к ним. Произошедшее с офицером МЧС представитель главы Чувашии назвал дружеской шуткой.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об уместности поведения главы Чувашии.

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