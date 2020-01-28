На «Звездочке» в Северодвинске опровергли факт ЧП

Никаких происшествий на судоремонтном заводе «Звездочка» в Северодвинске в последние дни зафиксировано не было, сообщил официальный представитель завода Евгений Гладышев.

Ранее в местных соцсетях появилась информация о возможном выбросе радиации на одном из предприятий Северодвинска, жителям рекомендовали закрыть форточки и не выходить на улицу. Сообщалось о возможном ЧП на подводной лодке или в порту.

«На «Звездочке» радиационный фон в норме, никаких происшествий и ЧП не зафиксировано», – передает РИА «Новости» слова Гладышева.

Пресс-служба администрации города сообщила, что в Северодвинске было зафиксировано повышение радиационного фона до 0,3 микрозиверта в час.

«Данное повышение находится в пределах нормы», – сообщили в администрации.

По информации специалистов Центра гигиены и эпидемиологии Архангельской области, выехавших на место, на момент прибытия уровень радиации был в пределах 0,09-0,14 микрозиверта в час.

Тем временем начальник отдела гражданской защиты администрации города Валентин Магомедов сообщил, что изменение радиационного фона произошло из-за технической неисправности датчика, сообщил журналистам.

Как отметили в администрации Северодвинска, датчик на улице Труда зафиксировал небольшое повышение радиации. Было зафиксировано 0,3 микрозиверта, однако этот показатель находится в так называемой зеленой зоне. На место выехали специалисты Роспотребнадзора и отдела гражданской защиты для выяснения причин. Между тем радиационный фон в Северодвинске вернулся в норму.

«Система находится на обслуживании Северного УГМС, сообщение им было направлено, они этот датчик временно вывели из действия на период его мониторинга. Оказалась техническая неисправность датчика. Впоследствии проверили все датчики. Они показывают 0,11 или 0,14 микрозивертов в час», – сказал Магомедов.

По его словам, неисправным оказался один из восьми датчиков.

Напомним, в августе на полигоне Минобороны в Архангельской области взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты, ЧП произошло под Северодвинском, на 45-м государственном морском испытательном полигоне Военно-морского флота Нёнокса, входящего в состав Беломорской военно-морской базы.

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