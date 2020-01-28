Ургант попросил прощения за шутку о Христе

Российский телеведущий Иван Ургант в эфире шоу «Вечерний Ургант» на российском «Первом канале» попросил прощения у верующих и православных активистов за шутку об Иисусе Христе.

«Меньше всего в нашей работе мы хотим обидеть кого-то, оскорбить чьи-то чувства или кого-то лично. Примите мои искренние извинения, пожалуйста, не обижайтесь. И, если можно, отзовите свои проклятия», – сказал Ургант.

Он отметил, что не хотел высмеивать христианские ценности, и ответил на обращение депутата Госдумы Николая Земцова завести на него уголовное дело.

«У меня это вызывает двоякое чувство. Во-первых, конечно, это тревога. Потому что это серьезное обращение, генеральный прокурор», – сказал Ургант. Телеведущий добавил,что испытывает чувство гордости за то, что стал первым рабочим вопросом для нового руководителя надзорного ведомства.

По словам Урганта, цель юмористической программы – развлекать, шутить, а не оскорблять, но в своих темах они также затрагивают и религиозные вопросы, чтобы не делать религию табуированной темой.

«Если можно, отзовите свои проклятия!» – обратился к верующим телеведущий.

ВИДЕОВидео: Вечерний Ургант / YouTube

Движение «Сорок сороков» подало на сайт CitizenGo петицию с требованием лишить телеведущего гражданства России, после того как в шоу «Вечерний Ургант» от 7 января 2020 года показали появление на свет американского актера Николаса Кейджа, якобы пародируя рождение Иисуса Христа. В том же выпуске французский актер Жерар Депардье заявил, что неверующий, и сравнил Христа с поросенком.

ВИДЕОВидео: Вечерний Ургант / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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