С целью «широкого» обсуждения законопроекта о дезинформации Бородянский не допустил к нему большинство медийщиков, просивших аккредитацию

Прямо в это время где-то в тайном месте самодур Бородянский должен проводить «общественное» обсуждение своего горе-законопроекта о так называемой дезинформации. Здание Минкульта, задымившись вчера, отказалось принимать для обсуждения этот стыд.

С целью «широкого» обсуждения министр не допустил к участию в нем большинство медийщиков, которые просили аккредитации.

Это означает, что базе благонадежных и «профессиональных» журналистов, которые потом войдут в соответствующий реестр, положено начало – из числа участников сегодняшней встречи.

Принятие законопроекта будет означать сужение свободы слова в Украине, что неконституционно. Инициатор господин Бородянский будет заслуживать персональных санкций со стороны ЕС.

Источник: Volodymyr Manko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Правительственные сирийские войска вернули контроль над стратегически важным городом Маарэт-Нааман на юге провинции Идлиб, сообщил источник. Об этом информирует РИА «Новости». Во вторник сообщалось, что сирийские военные полностью окружили Маарет-Нааман. Это крупный форпост террористов запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра», который находится на юго-востоке провинции Идлиб. Перед этим они отбили у боевиков три населенных пункта […]