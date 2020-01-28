С целью «широкого» обсуждения законопроекта о дезинформации Бородянский не допустил к нему большинство медийщиков, просивших аккредитацию

Прямо в это время где-то в тайном месте самодур Бородянский должен проводить «общественное» обсуждение своего горе-законопроекта о так называемой дезинформации. Здание Минкульта, задымившись вчера, отказалось принимать для обсуждения этот стыд.
С целью «широкого» обсуждения министр не допустил к участию в нем большинство медийщиков, которые просили аккредитации.
Это означает, что базе благонадежных и «профессиональных» журналистов, которые потом войдут в соответствующий реестр, положено начало – из числа участников сегодняшней встречи.
Принятие законопроекта будет означать сужение свободы слова в Украине, что неконституционно. Инициатор господин Бородянский будет заслуживать персональных санкций со стороны ЕС.
Источник: Volodymyr Manko / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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