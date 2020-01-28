Ведущий итальянского телеканала назвал Украину «малой Россией»

В эфире итальянского телеканала RAI ведущий назвал Украину «малой Россией». Об этом 28 января сообщило посольство Украины в Италии в Facebook.
«В связи с некорректным и даже оскорбительным высказыванием ведущего итальянского шоу «L’Eredita» на телеканале RAI (26 января э. г.), что «Малая Россия — это второе название Украина», к руководству телерадиокомпании было немедленно направлено твердую позицию Посольства о необходимости откорректировать такие действия», — говорится в сообщении.
Но поскольку телеканал никак не отреагировал на обращение, украинское посольство приняло решение публично осветить ситуацию.
У зв’язку із некоректним й, навіть, образливим висловлюванням ведучого італійського шоу «L'Eredita» на телеканалі «RAI»…
Posted by Посольство України в Італії/ Ambasciata d'Ucraina in Italia on Teisipäev, 28. jaanuar 2020
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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