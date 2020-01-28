Ведущий итальянского телеканала назвал Украину «малой Россией»

В эфире итальянского телеканала RAI ведущий назвал Украину «малой Россией». Об этом 28 января сообщило посольство Украины в Италии в Facebook.

«В связи с некорректным и даже оскорбительным высказыванием ведущего итальянского шоу «L’Eredita» на телеканале RAI (26 января э. г.), что «Малая Россия — это второе название Украина», к руководству телерадиокомпании было немедленно направлено твердую позицию Посольства о необходимости откорректировать такие действия», — говорится в сообщении.

Но поскольку телеканал никак не отреагировал на обращение, украинское посольство приняло решение публично осветить ситуацию.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Специалисты, представляющие Университет Аризоны (США), рассказали о «целебных» свойствах любви. Чувство, вызывающее позитивный настрой, оказывает благотворное воздействие на весь организм, в частности, нормализует кровяное давление и укрепляет сердце. По словам автора исследования Кайла Бурассы, у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, заметно улучшается здоровье, если у них начинаются романтические отношения. Любовь дает человеку ощущение эмоциональной поддержки, поступающей […]