Новый зам Венедиктовой Соколов связан с ней через бизнес жены – СМИ

Александр Соколов, который выиграл конкурс на должность заместителя директора Государственного бюро расследований, как минимум с 2018 года связан с и.о. главы ГБР Ириной Венедиктовой через свою жену, Анну Соколову. Об этом говорится в расследовании журналистов проекта «Наши деньги с Денисом Бигусом».

С 2014 года Соколов работал в Главном управлении Службы безопасности Украины в Харьковской области, откуда родом Венедиктова.

Журналисты обратили внимание, что в своей декларации за 2018 года супруга Соколова Анна, которая работает старшим следователем в Главном управлении Государственной фискальной службы в Харьковской области, задекларировала 125 тыс. грн. дохода от Peregrin Capital Group – юридической фирмы, основательницей которой является Наталья Колесник. Журналисты считают, что речь идет о матери мужа Венедиктовой, Дениса Колесника.

Сама Венедиктова также имеет связь с юридической фирмой Peregrin Capital Group. По данным расследователей, в тот период, когда Соколова получала от этой фирмы доходы, Венедиктова официально была советницей этого предприятия.

Также она неоднократно участвовала в мероприятиях, которые проводило предприятие, о чем свидетельствуют фото на странице фирмы в Facebook. На некоторых из этих фотографий можно увидеть Венедиктову рядом с Русланом Стефанчуком – нынешним вице-спикером Верховной Рады.

В расследовании также говорится, что и.о. директора ГБР является обладательницей двух торговых знаков, в которых фигурирует слово «Перегрин». Речь идет об украинском знаке «Центр обслуживания иностранных студентов» Перегрин » и его английском аналоге.

Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Тогдашний президент Петр Порошенко подписал его в январе 2016 года, а 1 марта документ вступил в силу.

24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривал перезагрузку работы бюро и отставку его тогдашнего директора Романа Трубы.

27 декабря Зеленский уволил Трубу с поста главы ГБР и назначил временно исполняющим обязанности директора Ирину Венедиктову.

21 января 2020 года на сайте ГБР появилась информация, что первым заместителем главы ГБР в результате проведенного конкурса стал Александр Бабиков, а заместителем руководителя бюро – Александр Соколов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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