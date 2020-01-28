Мнение: Чем опасен китайский коронавирус

Первое время я смотрел на привычное нагнетание паники вокруг новомодного китайского вируса с изрядной долей скепсиса. Китайцы уже далеко не первый раз подхватывают какую-то дрянь, поедая летучих мышей, а потом пугают всю планету новостями о новой страшной инфекции.

Мы пережили атипичную пневмонию, мы пережили MERS, мы пережили лихорадку Эбола и ещё длинный перечень других эпидемий, которые были ничуть не менее опасны, но по каким-то причинам не привлекли внимания блогеров с журналистами.

Человек — прочное существо, его не так-то легко вывести из строя. При грамотной работе врачей и местных властей эпидемии тухнут довольно быстро, так как вирусу не дают распространяться с нужной ему скоростью. В странах третьего мира, где с медициной всё плохо, а местные власти дремучи, как сказочные персонажи, эпидемии развиваются бодрее, но… вскоре всё равно сходят на нет сами собой. Если бы нас пытались выкосить вирусами какие-нибудь зловредные инопланетяне, они бы давно уже опустили руки — заражать современное человечество вирусами не проще, чем поджигать лес во время сезона осенних дождей.

Медицина, опять-таки, не стоит на месте. Когда 100 лет назад страшная эпидемия испанки выкашивала людей миллионами, на планете процветала послевоенная антисанитария, люди жили очень скученно, многие не имели доступа к канализации и водопроводу. Сейчас наши знания о гигиене и эпидемиологии находятся на совершенно другом уровне, повторение событий тех лет, тем более в мирное время, представляется крайне маловероятным.

В общем, первые несколько дней я пролистывал новости о коронавирусе безразлично, полагая, что скоро эта горячая тема подостынет, а публика переключится на обсуждение разводов аристократок, пластики задниц инстамоделей и прочие новости мирового значения. По несчастливой случайности начало эпидемии пришлось на очень неудачное время — на январь.

В Китае есть варварская традиция: на Праздник весны, который ещё часто называют Китайским Новым годом или Лунным Новым годом, работающие китайцы получают чуть ли не половину своей годовой зарплаты, а потом едут с этими деньгами через полстраны к своим сельским родственникам, чтобы отметить главный в году праздник. Эта традиция и в обычные годы создавала всем массу проблем, сейчас же она стала замечательным средством распространения коронавируса по всему Китаю.

Какая-то сволочь сожрала летучую мышь, заразившись от неё вирусом. Корона распространилась среди посетителей подпольных рынков, но не успела ещё вызвать серьёзного ажиотажа. И тут, — чух-чух-чух, — разносчики болезни начали паковать чемоданы, чтобы привезти вирус в подарок своим родственникам в других городах. Ловушка захлопнулась.

Некоторые начали даже искать тут руку ЦРУ: дескать, время для заражения выбрано уж очень удачное, аккурат перед Китайским Новым годом. Лично я в эту конспирологию не верю, однако ситуация и вправду развивается для США весьма удачно. Вирус, будучи довольно умеренной угрозой с медицинской точки зрения, является серьёзной угрозой с точки зрения экономической.

Власти Китая отреагировали на инфекцию очень резко — начали перекрывать города-миллионники, вводить чрезвычайные меры безопасности, переводить целые регионы на осадное положение. Эти меры защиты, помогут быстрее справиться с эпидемией, однако они приведут к большим экономическим проблемам. Бизнес в Китае закредитован по самые уши, остановка работы даже на один месяц приведёт к волне банкротств. В обычное время борьба с внешней угрозой имела бы объединяющий эффект и, возможно, даже стимулировала бы людей больше и лучше работать ради общей цели, однако сейчас экономики США и Китая сильно перегреты, любая соломинка может стать для спины верблюдов последней. Вызванные коронавирусом экономические проблемы уже привели к локальным падениям на биржах. В истории есть примеры, когда назревшие экономические кризисы начинались и по значительно меньшим поводам.

Конкретно Россия пока что неплохо защищена. Китайцам сейчас закрыли въезд в Россию, эта и другие меры, вероятно, будут защищать нашу страну до тех пор, пока врачи не разработают лекарство от болезни, или пока эпидемия не затухнет в апреле-мае сама собой:

https://lenta.ru/news/2020/01/28/stop/

Посылки с «Али» не представляют опасности. Вирус живёт вне человеческого организма не более двух-трёх дней, так что даже если покупатель решит засунуть полученный на почте предмет себе в слизистые, заразиться конкретно коронавирусом шансов у него будет около нуля.

Цены на нефть начали уже потихоньку снижаться, а если эпидемия коронавируса спровоцирует полномасштабный кризис, они, вероятно, временно рухнут вниз, утянув за собой весь российский фондовый рынок… однако может быть и обратный эффект — так как Россия отвязана сейчас от мировой экономики сильнее, чем любая другая развитая страна, инвесторы могут начать перекачивать свои капиталы к нам, в тихую и защищённую от общего финансового безумия гавань. Если вы думаете по поводу акций, рекомендую прочесть свежий пост Кримсона в телеграме, там он проводит анализ возможных последствий паники:

https://tlg.name/s/crimsondigest/1104

Подведу итог

Держать дома запас питьевой воды, медицинских масок и морских рационов — всегда хорошая идея. Стихийные бедствия случаются, а тревожный рюкзачок поможет вам продержаться несколько дней в ожидании помощи спасателей.

Вместе с тем конкретно сейчас бегать по аптекам, скупая гомеопатический йод (или что там советуют на этот раз сетевые шарлатаны) я не собираюсь. Возможно, через пару недель новости заставят меня изменить мнение, но пока что я вижу в эпидемии коронавируса скорее экономические, нежели медицинские риски.

Источник: Место для дискуссий

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