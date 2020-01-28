Трамп представит ближневосточный мирный план

ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп намерен представить свой план урегулирования израильско-палестинского конфликта во вторник.

По этому мероприятию в Белом доме можно судить о состоянии отношений между тремя сторонами: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет стоять рядом с Трампом, в то время как палестинские лидеры говорят, что их не пригласили.

Накануне представления плана Трамп встретился с Нетаньяху и отверг опасения палестинцев, которые не согласны с подходом американского лидера и его политикой, которую они считают про-израильской.

«Я думаю, что, в конце концов, они захотят [этот план]. Он очень хорош для них. На самом деле, чересчур хорош. Так что посмотрим, что будет. Без них мы не пойдем на соглашение, и это нормально», – сказал Трамп.

Палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе заявил, что план Трампа – это не более чем способ «покончить с палестинским вопросом».

Пока неясно, какую часть плана Трамп раскрыл Нетаньяху и его главному политическому сопернику Бени Ганцу в ходе раздельных встреч в понедельник.

Однако Нетаньяху назвал его возможностью «свершить историю и определить границы Израиля». Он также похвалил Трампа за то, что американо-израильский альянс стал «как никогда мощным».

Ганц назвал мирное соглашение «значительной исторической вехой». По его словам, он готов реализовать его, если станет следующим премьер-министром Израиля по итогам выборов в марте.

Администрация Трампа работала над мирным планом с момента прихода к власти в 2017 году. Президент заявляет, что откладывал его обнародование из-за политической неопределенности в Израиле.

Однако палестинская сторона отказалась работать с США и отвергла мирный план еще до его публичного обнародования.

Палестинцев возмутило решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство США. Палестинцы видят Восточный Иерусалим столицей будущего государства.

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