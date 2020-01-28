Суд оштрафовал Навального за отказ удалить расследование о Росгвардии

Мировой судья оштрафовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на пять тысяч рублей за отказ удалить и опровергнуть расследование о поставках продуктов для Росгвардии. Информация о штрафе опубликована на сайте мировых судей Москвы, внимание на неё обратило «МБХ медиа».

Решение было вынесено в конце декабря по требованию Федеральной службы судебных приставов, которая установила, что политик не удалил сведения, опубликованные в статье «Картошечка Росгвардии» и в видео «Кто из них объедает Росгвардию?». Согласно данным в картотеке суда, Навальный обжаловал постановление о штрафе.

В августе 2018 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что продукты для бойцов Росгвардии закупаются по сильно завышенным ценам. Конечными бенефициарами аферы, по мнению авторов расследования, могут быть либо тогдашний премьер России Дмитрий Медведев, либо люди из его ближайшего окружения – владельцы единственного поставщика продуктов, крымского мясокомбината «Дружба народов». Глава Росгвардии Виктор Золотов за это вызвал Навального на дуэль.

Арбитражный суд в феврале 2019 года удовлетворил иск мясокомбината к Навальному с требованием удалить с сайта политика текст расследования, а также опровергнуть опубликованную информацию.

Кроме того, в Росгвардии предложили засекретить список их госзакупок.

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