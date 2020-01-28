Украинские дипломаты обиделись на итальянский телеканал за «Малую Россию»

Посольство Украины в Италии «выразило замешательство и удивление» в связи с тем, что в эфире итальянского телешоу Украину назвали «Малой Россией».
«До руководства телерадиокомпании была немедленно доведена твердая позиция посольства о необходимости откорректировать такие действия», – информирует дипмиссия в Facebook.
Также посольство сообщило, что пока от телеканала не было ответа, и опубликовало фотокопию письма, которое было отправлено руководству канала. В нем говорится, что использование названия «Малая Россия» некорректно и искажает реальность и исторические факты».
Ранее телеведущий Флавио Инсинна на итальянском телешоу «Наследие» в эфире телеканала RAI назвал Украину Малороссией, заявив, что это второе название страны.
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