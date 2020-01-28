Гаджеты: Линейку процессоров Intel 10-го поколения серий S и H запустят в продажу в середине марта



Конкуренция двух компьютерных гигантов AMD и Intel вынуждает инженерные службы компаний внимательно отслеживать презентации соперников. Совсем недавно на мероприятиях выставки CES 2020 разработчики AMD продемонстрировали платформы APU Ryzen 4000, созданные по 7 нм технологии и которые уже в начале весны 2020 года будут установлены на серийных ноутбуках.

В свою очередь Intel выводит на рынок мобильные процессоры Comet Lake-H из семейства Intel Core 10-го поколения, призванные прийти на смену чипов Intel Core 9-го поколения (Coffee Lake Refresh-H). По данным из инсайдерских источников уже в марте Intel проведет полномасштабную презентацию Intel Core 10-го поколения, на которой в числе прочих будет представлены процессоры мобильной серии Н и модели для настольных систем — S.

Неназванный источник сомневается и не указывает точное поколение процессоров S-серии, которые могут принадлежать как к 14 нм Comet Lake, так и к 10 нм Ice Lake. Учитывая, что информация о выходе 10 нм процессоров для настольных систем не подтверждается из других источников, можно предположить, что на рынок будут выведены Comet Lake-H и Comet Lake-S.



При этом инсайдер сообщил, что в мобильных процессорах Comet Lake-H сохранится архитектура и техпроцесс, а частота немного увеличится, что обеспечит практически идентичные технические характеристики с существующими чипами Coffee Lake Refresh-H.

Презентация настольных систем Comet Lake-S должна была пройти на мероприятиях CES 2020.Инсайдеры уже разузнали и раскрыли практически все характеристики нового семейства Comet Lake-S, которое будет производиться с использованием 14 нм технологии в более совершенной версии 14++ и получит увеличение количества ядер до 10 во флагманских процессорах. Кроме того будет использоваться новый разъем LGA 1200, который заменит существующий с 2015 года LGA 1151.

Презентация в середине марта процессоров Intel не означает начала их розничных продаж. На рынок такте платформы будут выведены в следующие за презентацией месяцы и вероятнее всего поступят в продажу не раньше апреля 2020 года.

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