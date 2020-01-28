Гаджеты: Виртуальный шлем Samsung в форм-факторе глаз мухи



Samsung Electronics подала патент в Китае на новую VR /AR гарнитуру, разработкой которой компания занимается уже более трех лет. Запатентованная усовершенствованная гарнитура Odyssey Mixed Reality 2020 оснащена четырьмя встроенными камерами и получила новый дизайн передней панели, выполненный в форме сферических глаз мухи.



Для позиционирования пользователя используются данные с четырех камер шлема, который помимо прочего оснащен наушниками и кнопками управления. По сравнению с предыдущими моделями от Samsung, в патентованной версии устройства значительно улучшена надежность крепления гарнитуры к корпусу шлема.



Запатентованная гарнитура Samsung оснащена четырьмя встроенными камерами, что, будет способствовать более точному позиционированию, использующему как внутренне, так и наружное отслеживание (из outside-in и inside-out). Наружное отслеживание использует неподвижные камеры, размещенные удаленно от пользователя, а для inside-out применяются данные получаемые с встроенных камер шлема.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Правительственные сирийские войска вернули контроль над стратегически важным городом Маарэт-Нааман на юге провинции Идлиб, сообщил источник. Об этом информирует РИА «Новости». Во вторник сообщалось, что сирийские военные полностью окружили Маарет-Нааман. Это крупный форпост террористов запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра», который находится на юго-востоке провинции Идлиб. Перед этим они отбили у боевиков три населенных пункта […]