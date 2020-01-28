Гаджеты: Виртуальный шлем Samsung в форм-факторе глаз мухи

28.01.2020, 13:10, Новости дня


Samsung Electronics подала патент в Китае на новую VR /AR гарнитуру, разработкой которой компания занимается уже более трех лет. Запатентованная усовершенствованная гарнитура Odyssey Mixed Reality 2020 оснащена четырьмя встроенными камерами и получила новый дизайн передней панели, выполненный в форме сферических глаз мухи.


Для позиционирования пользователя используются данные с четырех камер шлема, который помимо прочего оснащен наушниками и кнопками управления. По сравнению с предыдущими моделями от Samsung, в патентованной версии устройства значительно улучшена надежность крепления гарнитуры к корпусу шлема.


Запатентованная гарнитура Samsung оснащена четырьмя встроенными камерами, что, будет способствовать более точному позиционированию, использующему как внутренне, так и наружное отслеживание (из outside-in и inside-out). Наружное отслеживание использует неподвижные камеры, размещенные удаленно от пользователя, а для inside-out применяются данные получаемые с встроенных камер шлема.



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